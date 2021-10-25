ООН, ЄС та США засуджують військовий переворот у Судані

Організація Об'єднаних Націй, Євросоюз та Сполучені Штати Америки рішуче засудили військовий переворот, що відбувся в Судані в ніч на понеділок, 25 жовтня.

"ООН продовжує підтримувати народ Судану. Прем'єр-міністра (Абдаллу) Хамдока та всіх інших офіційних осіб слід негайно звільнити", - написав в Twitter генсекретар ООН Антоніу Гутерріш.

Європейська зовнішньополітична служба в понеділок також розповсюдила заяву, в якій нагадала про легітимність цивільної влади африканської країни. "ЄС продовжить підтримувати тих, хто працює заради демократії в Судані... Це лишається найкращою гарантією довготермінової стабільності як в країні, так і загалом в регіоні", - зазначається в повідомленні.

Своєю чергою у Білому домі висловили "глибоку стурбованість" подіями в Судані і закликали військових звільнити урядовців, які перебувають під домашнім арештом. Водночас американське посольство в столиці Судану Хартумі рекомендувало громадянам США не відвідувати диппредставництво США чи міжнародні аеропорти, а також не з'являтись на вулицях.

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Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обіцяє демократичні вибори в 2023 році

Військові беруть владу в свої руки

Група суданських військових на чолі з генералом Абделем Фаттах аль-Бурханом 25 жовтня оголосила в країні надзвичайний стан, розпустила кабінет міністрів та суверенну раду - спільний військово-цивільний орган управління, який керує країною останні два роки. За словами аль-Бурхана, вдатися до таких радикальних дій армію змусили нещодавні чвари між суданськими політиками.

"Те, що зараз переживає країна, є реальною загрозою та небезпекою для мрій молоді та надії нації. Ми гарантуємо наміри збройних сил завершити демократичний перехід, поки ми не передамо владу цивільному уряду", - заявив генерал, призначивши вибори на липень 2023 року.

У відповідь прем'єр-міністр Абдалла Хамдок закликав громадян до мирних протестів на вулицях мешканців столиці Хартума. Військові відкрили вогонь по мітингувальниках. За даними Reuters, в результаті цього біля штаб-квартири суданської армії поранено щонайменше 12 людей. Агентство AP з посиланням на місцевих медиків повідомило, що ввечері у понеділок щонайменше двоє протестувальників отримали смертельні поранення.

Самого прем'єр-міністра затримали і відвезли в невідому напрямку. Протести на вулицях Хартума та сусіднього міста Омдурман тривають.

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