 ООН, ЄС та США засуджують військовий переворот у Судані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН, ЄС та США засуджують військовий переворот у Судані

ООН, ЄС та США закликали звільнити затриманих урядовців країни. Втім, військові обіцяють тримати владу до виборів у 2023 році.

Мешканці Хартума - столиці Судану - протестують проти арештів урядовців

Мешканці Хартума - столиці Судану - протестують проти арештів урядовців

Організація Об'єднаних Націй, Євросоюз та Сполучені Штати Америки рішуче засудили військовий переворот, що відбувся в Судані в ніч на понеділок, 25 жовтня.

"ООН продовжує підтримувати народ Судану. Прем'єр-міністра (Абдаллу) Хамдока та всіх інших офіційних осіб слід негайно звільнити", - написав в Twitter генсекретар ООН Антоніу Гутерріш.

Європейська зовнішньополітична служба в понеділок також розповсюдила заяву, в якій нагадала про легітимність цивільної влади африканської країни. "ЄС продовжить підтримувати тих, хто працює заради демократії в Судані... Це лишається найкращою гарантією довготермінової стабільності як в країні, так і загалом в регіоні", - зазначається в повідомленні.

Своєю чергою у Білому домі висловили "глибоку стурбованість" подіями в Судані і закликали військових звільнити урядовців, які перебувають під домашнім арештом. Водночас американське посольство в столиці Судану Хартумі рекомендувало громадянам США не відвідувати диппредставництво США чи міжнародні аеропорти, а також не з'являтись на вулицях.

Читайте також: ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обіцяє демократичні вибори в 2023 році

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обіцяє демократичні вибори в 2023 році

Військові беруть владу в свої руки                                          

Група суданських військових на чолі з генералом Абделем Фаттах аль-Бурханом 25 жовтня оголосила в країні надзвичайний стан, розпустила кабінет міністрів та суверенну раду -  спільний військово-цивільний орган управління, який керує країною останні два роки. За словами аль-Бурхана, вдатися до таких радикальних дій армію змусили нещодавні чвари між суданськими політиками.

"Те, що зараз переживає країна, є реальною загрозою та небезпекою для мрій молоді та надії нації. Ми гарантуємо наміри збройних сил завершити демократичний перехід, поки ми не передамо владу цивільному уряду", - заявив генерал, призначивши вибори на липень 2023 року.

У відповідь прем'єр-міністр Абдалла Хамдок закликав громадян до мирних протестів на вулицях мешканців столиці Хартума. Військові відкрили вогонь по мітингувальниках. За даними Reuters, в результаті цього біля штаб-квартири суданської армії поранено щонайменше 12 людей. Агентство AP з посиланням на місцевих медиків повідомило, що ввечері у понеділок щонайменше двоє протестувальників отримали смертельні поранення.

Самого прем'єр-міністра затримали і відвезли в невідому напрямку. Протести на вулицях Хартума та сусіднього міста Омдурман тривають.

Читайте також: У Судані військові та опозиція домовилися щодо роботи перехідного уряду

DW.COM

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду

Аль-Башира звинувачують у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в провінції Дарфур. За оцінками ООН, там загинуло 300 тисяч людей.  

Реклама

Докладно

Центральний автобусний вокзал Києва, 22 жовтня 2021 року

Черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням

Після запровадження ковідних обмежень на транспорті кореспондентка DW відвідала київські вокзали.  

Логотип Північного потоку-2 на газовій трубі (архівне фото)

Як Київ може долучитися до сертифікації Північного потоку-2

Що варто знати про намагання "Нафтогазу" та Оператора ГТС України долучитися до сертифікації газогону?  