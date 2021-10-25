Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду

У Судані в понеділок, 25 жовтня група невідомих озброєних осіб затримала низку високопосадовців перехідного уряду. Про це повідомляє агенція AP з посиланням на суданське міністерство інформації.

Повідомляється про щонайменше п'ять затриманих державних діячів: міністрів промисловості та інформації, радника прем'єр-міністра, цивільного представника правлячої в країні суверенної ради та очільника столичного регіону Хартум. Водночас за даними джерел агенції Reuters, внаслідок "очевидного військового перевороту" затримані більшість членів уряду Судану та значна частина лідерів проурядових партій.

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Прем'єр-міністра Судану вивезли в невідомому напрямку

За даними ЗМІ, прем'єр-міністра країни Абдаллу Хамдока помістили під ''домашній арешт''. Reuters повідомляє, що пізніше главу уряду перевезли у невідоме місце ''після відмови виступити з заявою на підтримку перевороту''.

Також затримані ряд працівників Суданського державного телерадіомовника, передає AFP. У країні спостерігаються перебої в роботі інтернету та мобільного зв'язку. Крім того, міжнародні агенції повідомляють про закриття аеропорту Хартума та призупинення авіарейсів, перекриття основних доріг і мостів у столиці.

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Нестабільний перехідний період у Судані

У Судані після усунення від влади в квітні 2019 року авторитарного правителя Омара аль-Башира країною керує так звана суверенна рада, що складається з цивільних і військових. З тих пір країна переживає крихкий перехідний період, який мав би завершитись у 2023 році приходом до влади цивільного уряду. І без того складну ситуацію в Судані загострюють висока інфляція, економічні труднощі і глибокі політичні розбіжності.