 Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду

Аль-Башира звинувачують у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в провінції Дарфур. За оцінками ООН, там загинуло 300 тисяч людей.

У Судані колишнього президента аль-Башира судили за обвинуваченнями в корупції

У Судані колишнього президента аль-Башира судили за обвинуваченнями в корупції

Уряд Судану видасть Міжнародному кримінальному суду (МКС) колишнього президента країни Омара аль-Башира та інших підозрюваних у причетності до масового вбивства людей під час збройного конфлікту в провінції Дарфур. Кабінет міністрів країни ухвалив рішення про екстрадицію цих людей, які перебувають у розшуку, до Гааги, повідомила у середу, 11 серпня, міністерка закордонних справ Судану Маріям аль-Махді. Втім, вона не вказала, коли саме це відбудеться. МКС закидає аль-Баширу геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності під час збройного конфлікту в Дарфурі, повідомляє інформагенція AFP.

За оцінками ООН, у Дарфурі в період з 2003-го по 2006 рік загинули близько 300 тисяч осіб, ще близько двох з половиною мільйонів були змушені покинути свої помешкання. За даними слідства, аль-Башир відправляв в Дарфур для придушення повстання загони арабського проурядового ополчення (Джанджавід), які здійснювали масові вбивства, спалювали будинки і займалися мародерством.

Рада Безпеки ООН у 2005 році доручила МКС розслідувати злочини в Дарфурі. У 2008 році суд в Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за обвинуваченням у воєнних злочинах, проте досі так і не зміг притягнути його до відповідальності.

Аль-Башир беззмінно керував Суданом з 1989 року, поки його не усунули від посади у 2019 році після масових багатомісячних протестів.  Зараз він перебуває під вартою у Судані, де його засудили за обвинуваченням у корупції.

У липні цього року в Гаазі розпочався перший суд щодо конфлікту в Дарфурі. Лідера ополчення Джанджавід Алі Кушайба обвинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності у 31 справі.

Також за темою

Members of the United Nations and African Union peacekeeping mission (UNAMID) ride in the back of a truck in Kalma camp for internally displaced people in Nyala, the capital of South Darfur, on December 31, 2020. - The United Nations-African Union mission in Darfur is set to end 13 years of peacekeeping in the vast Sudanese region today, even as recent violent clashes leave residents fearful of new conflict. Fighting erupted in Darfur in 2003, when ethnic minority rebels rose up against the Arab-dominated government in Khartoum, which responded by recruiting and arming notorious Arab-dominated militia known as the Janjaweed. (Photo by - / AFP)

ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур 01.01.2021

Миротворчу місію ЮНАМІД у кризовому регіоні Судану Дарфур завершено попри протести місцевих жителів і правозахисників. ООН розпочала виведення миротворців, що триватиме до кінця червня.

Sudan's ex-president Omar al-Bashir appears in court in the capital Khartoum on August 31, 2019 to face charges of illegal acquisition and use of foreign funds. - Authorities seized 6.9 million euros, $351,770 and 5.7 million Sudanese pounds at (Bashir's) home which he acquired and used illegally, said judge Al-Sadiq Abdelrahman. (Photo by Ebrahim HAMID / AFP) (Photo credit should read EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду в Гаазі 12.02.2020

Судан видасть експрезидента країни Омара аль-Башира та ще чотирьох осіб Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Реклама

Докладно

Партія Дія й солідарність має у парламенті Молдови абсолютну більшість

Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт?

Уряд звільнив майже всіх держсекретарів і керівників деяких відомств. DW - з оцінками та прогнозами експертів.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  