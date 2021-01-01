 ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2021

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Новини

ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур

Миротворчу місію ЮНАМІД у кризовому регіоні Судану Дарфур завершено попри протести місцевих жителів і правозахисників. ООН розпочала виведення миротворців, що триватиме до кінця червня.

Миротворці ЮНАМІД у Дарфурі

Миротворці ЮНАМІД у Дарфурі

Організація Об'єднаних Націй (ООН) розпочала виведення свого миротворчого контингенту з Судану. У рамках розпочатої у п'ятницю, 1 січня, операції всі військові і поліцейські сили оонівської місії ЮНАМІД мають залишити суданську провінцію Дарфур і територію країни до 30 червня 2021 року, заявили в представництві ЮНАМІД у Хартумі. Таким чином, "відповідальність за захист цивільного населення" переходить до уряду Судану, наголошується в заяві ЮНАМІД.

Спільна місія ООН і Африканського Союзу (АС) діяла в Дарфурі 13 років, свого часу максимальна кількість дислокованих там миротворців сягала 16 тисяч. 22 грудня 2020 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення діяльності ЮНАМІД 31 грудня.

Правозахисники невдоволені виведенням миротворців

З проханням завершити цю місію звернувся до ООН тимчасовий уряд Судану. Ситуація з безпекою в Дарфурі залишається напруженою, тож рішення Радбезу ООН викликало критику з боку правозахисників, зокрема організації Amnesty International (AI), що вимагає подовження місії. За словами представників AI, виведення миротворчого контингенту ООН спричинить "безпековий вакуум" в регіоні, цитує інформагенція AFP. У столиці регіону Ньяле перед штаб-квартирою ЮНАМІД відбулися численні протести.

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У 2003 році в Дарфурі спалахнув конфлікт між повстанцями і армією Судану, під час якого загинули близько 300 тисяч осіб, а 2,5 мільйона осіб були змушені рятуватися втечею. Це сталося після того, як населення регіону заявило про своє право брати участь в ухваленні рішень і розподілі бюджету. Тодішній авторитарний правитель Судану Омар аль-Башир відповів на це вкрай жорстокими заходами.

Експрезидента підозрюють у геноциді

У 2009 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира - тоді ще президента - за підозрою у воєнних злочинах і організації геноциду в суданській провінції Дарфур. Його вважають ініціатором масового знищення трьох етнічних меншин - фур, масаліт і загава. Аль-Башира було повалено у квітні 2019 року, його судять на батьківщині, він перебуває під вартою.

У лютому 2020 року перехідний уряд Судану оголосив намір видати аль-Башира МКС.

DW.COM

Арабські ЗМІ повідомляють про арешт президента Судану

У столиці Судану тисячі людей вийшли на антиурядові демонстрації. На вулицях Хартума багато солдатів. Військові вирішили відсторонити президента країни від влади, повідомляють арабські ЗМІ.  

Колишнього лідера Судану засудили до двох років домашнього арешту

Експрезидента Судану Омара аль-Башира визнали винним в корупції та засудили до двох років домашнього арешту. Його звинуватили в отриманні 25 мільйонів доларів США від Саудівської Аравії.  

В Судані засудили до страти 27 силовиків за катування протестувальника

Після резонансної смерті катованого вчителя-протестувальника у Судані на початку року до смерті засудили 27 силовиків. Відтоді в країні скинули багаторічного президента, втримати владу намагаються військові.  

Ізраїль домовився про нормалізацію відносин з Суданом

Про досягнення домовленості щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та Суданом повідомили в Білому домі. Дональд Трамп оголосив, що нормалізувати відносини з Ізраїлем готові ще кілька арабських країн.  

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