ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур

Миротворчу місію ЮНАМІД у кризовому регіоні Судану Дарфур завершено попри протести місцевих жителів і правозахисників. ООН розпочала виведення миротворців, що триватиме до кінця червня.
Організація Об'єднаних Націй (ООН) розпочала виведення свого миротворчого контингенту з Судану. У рамках розпочатої у п'ятницю, 1 січня, операції всі військові і поліцейські сили оонівської місії ЮНАМІД мають залишити суданську провінцію Дарфур і територію країни до 30 червня 2021 року, заявили в представництві ЮНАМІД у Хартумі. Таким чином, "відповідальність за захист цивільного населення" переходить до уряду Судану, наголошується в заяві ЮНАМІД.
Спільна місія ООН і Африканського Союзу (АС) діяла в Дарфурі 13 років, свого часу максимальна кількість дислокованих там миротворців сягала 16 тисяч. 22 грудня 2020 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення діяльності ЮНАМІД 31 грудня.
З проханням завершити цю місію звернувся до ООН тимчасовий уряд Судану. Ситуація з безпекою в Дарфурі залишається напруженою, тож рішення Радбезу ООН викликало критику з боку правозахисників, зокрема організації Amnesty International (AI), що вимагає подовження місії. За словами представників AI, виведення миротворчого контингенту ООН спричинить "безпековий вакуум" в регіоні, цитує інформагенція AFP. У столиці регіону Ньяле перед штаб-квартирою ЮНАМІД відбулися численні протести.
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У 2003 році в Дарфурі спалахнув конфлікт між повстанцями і армією Судану, під час якого загинули близько 300 тисяч осіб, а 2,5 мільйона осіб були змушені рятуватися втечею. Це сталося після того, як населення регіону заявило про своє право брати участь в ухваленні рішень і розподілі бюджету. Тодішній авторитарний правитель Судану Омар аль-Башир відповів на це вкрай жорстокими заходами.
У 2009 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира - тоді ще президента - за підозрою у воєнних злочинах і організації геноциду в суданській провінції Дарфур. Його вважають ініціатором масового знищення трьох етнічних меншин - фур, масаліт і загава. Аль-Башира було повалено у квітні 2019 року, його судять на батьківщині, він перебуває під вартою.
У лютому 2020 року перехідний уряд Судану оголосив намір видати аль-Башира МКС.
У столиці Судану тисячі людей вийшли на антиурядові демонстрації. На вулицях Хартума багато солдатів. Військові вирішили відсторонити президента країни від влади, повідомляють арабські ЗМІ.
Експрезидента Судану Омара аль-Башира визнали винним в корупції та засудили до двох років домашнього арешту. Його звинуватили в отриманні 25 мільйонів доларів США від Саудівської Аравії.
Після резонансної смерті катованого вчителя-протестувальника у Судані на початку року до смерті засудили 27 силовиків. Відтоді в країні скинули багаторічного президента, втримати владу намагаються військові.