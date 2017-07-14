Протести у Судані: вбито щонайменше п'ятеро протестувальників

У Судані щонайменше п'ять учасників масових протестів проти нещодавнього військового перевороту в країні у суботу, 13 листопада, було вбито силами безпеки, повідомляє агенція AFP із посиланням на Центральний комітет лікарів Судану - неурядову організацію, яка захищає права медиків у країні.

Як уточнює організація, також надходять численні повідомлення про поранених у низці районів столиці Судану - Хартумі. Доставка постраждалих до лікарень ускладнена.

За словами очевидців, було чутно постріли та застосування сльозогінного газу, коли сили безпеки намагалися розігнати демонстрації в Хартумі та сусідніх містах.

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Військовий переворот в Судані

Група суданських військових на чолі з генералом Абделем Фаттах аль-Бурханом 25 жовтня оголосила в країні надзвичайний стан. Також були розпущені кабінет міністрів та суверенна рада - спільний військово-цивільний орган управління, який керував країною останні два роки після повалення авторитарного правителя Омара аль-Башира.

За словами аль-Бурхана, вдатися до таких радикальних дій армію змусили чвари між суданськими політиками. Генерал заявив, що держава й далі будуватиме демократію і передасть владу цивільному уряду шляхом виборів, які призначені на липень 2023 року.

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Водночас продемократичні організації в Судані побоюються, що аль-Бухран призначатиме на керівні посади лише підконтрольних собі політиків.

Після військового перевороту в Судані не вщухають протести. Військові в Судані використовують проти учасників протестів вогнепальну зброю, гумові кулі, сльозогінний газ, батоги й палиці.Організація Об'єднаних Націй, Євросоюз та Сполучені Штати Америки рішуче засудили військовий переворот і закликали військових на чолі Абделем Фаттах аль-Бурханом утриматися від насильства.