Масові протести в Судані: військові застрелили двох людей

Сили безпеки Судану застрелили двох учасників масових протестів проти недавнього військового перевороту в країні, повідомляє агенція Associated Press у суботу, 30 жовтня, із посиланням на Центральний комітет лікарів Судану - неурядову організацію, яка захищає права медиків у країні.

Тисячі людей у столиці Судану - Хартумі й місті Омдурман вийшли на протести проти військового перевороту, який відбувся 25 жовтня. Акції пройшли під гаслами "Революція" і "Здавайся, Бурхане!", звертаючись до генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, який захопив владу в країні. Учасники демонстрацій вимагали від військових передати владу цивільному уряду й звільнитизатриманих унаслідок перевороту політиків.

За даними Associated Press, перед початком протестів військові заблокували основні дороги й мости в Хартумі.

Військовий переворот в Судані

Група суданських військових на чолі з генералом Абделем Фаттах аль-Бурханом 25 жовтня оголосила в країні надзвичайний стан. Також були розпущені кабінет міністрів та суверенна рада - спільний військово-цивільний орган управління, який керував країною останні два роки після повалення авторитарного правителя Омара аль-Башира.

За словами аль-Бурхана, вдатися до таких радикальних дій армію змусили чвари між суданськими політиками. Генерал заявив, що держава й далі будуватиме демократію і передасть владу цивільному уряду шляхом виборів, які призначені на липень 2023 року.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обіцяє демократичні вибори в 2023 році

Водночас продемократичні організації в Судані побоюються, що аль-Бухран призначатиме на керівні посади лише підконтрольних собі політиків.

Після військового перевороту в Судані не вщухають протести. За даними ООН і місцевих активістів, з урахуванням двох убитих 30 жовтня після перевороту загальна кількість жертв зросла до дев'яти. Ще 170 осіб постраждали. Військові в Судані використовують проти учасників протестів вогнепальну зброю, гумові кулі, сльозогінний газ, батоги й палиці.

Організація Об'єднаних Націй, Євросоюз та Сполучені Штати Америки рішуче засудили військовий переворот і закликали військових на чолі Абделем Фаттах аль-Бурханом утриматися від насилля.