 Хунта у М′янмі пообіцяла звільнити понад п′ять тисяч політв′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2021

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Новини

Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів

Амністія понад 5500 осіб, ув'язнених за протести проти військового перевороту в М'янмі, стане вже другою за рік. За оцінками правозахисників, нині за ґратами у країні перебуває понад 7300 політв'язнів.

Учасники акції за звільнення політичних в'язнів у М'янмі

Тисячі осіб опинилися за ґратами за участь в акціях протесту проти військової хунти у М'янмі

Військова хунта М'янми анонсувала амністію понад п'яти тисяч осіб, ув'язнених за протести проти військового перевороту в країні. Про це у понеділок, 18 жовтня, заявив головнокомандувач збройними силами М'ями генерал Мін Аун Хлайн.

Загалом у країні збираються звільнити 5636 політичних в'язнів, приурочивши цей крок до одного з найпопулярніших місцевих свят - фестивалю Тадінгют, який відбудеться 20 жовтня. При цьому керівництво хунти не уточнило, кого саме включать до списків на звільнення, передає агенція AFP.

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Заяві про амністію передувало рішення Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), яка 15 жовтня виключила Мін Аун Хлайна з переліку учасників майбутнього саміту щодо розв'язання кризи у М'янмі. Міністри закордонних справ країн-членів блоку погодилися, що замість нього запросять на подію, яка відбудеться 26-28 жовтня, "неполітичного представника" країни.

Військовий переворот у М'янмі

З 1962 року впродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію лауреатки Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

1 лютого 2021 року військові захопили владу у М'янмі, оголосивши про введення надзвичайного стану строком на один рік. 75-річна Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. За даними правозахисників, під час протестів загинула більш ніж тисяча мирних жителів, понад вісім тисяч було затримано. За даними Асоціації допомоги політичним в'язням, зараз за ґратами у країні перебуває понад 7300 осіб.

У червні в М'янмі вже відпустили з в'язниць понад дві тисячі протестувальників.

 

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