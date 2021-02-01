 У М′янмі тривають протести проти військового перевороту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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Новини

У М'янмі тривають протести проти військового перевороту

У багатьох містах М'янми знову відбулися акції протесту проти військової хунти, що 1 лютого захопила владу. Демонстранти звинуватили Росію та Китай у підтримці військових.

Протести в М'янмі

Учасники протесту проти військового перевороту в М'янмі

У М'янмі не вщухають масштабні акції протесту проти військового перевороту в країні. У суботу, 13 лютого, на вулицях багатьох міст цієї південно-азійської країни відбулися численні багатотисячні демонстрацій проти військового перевороту, здійсненого в ніч на 1 лютого.

В найбільшому місті країни Янгоні студенти та інші громадяни влаштували автомобільну та пішу демонстрацію вулицями мегаполісу, повідомляє портал Eleven Myanmar. Мітингарі несли плакати із зображенням Аун Сан Су Чжі, яку військові скинули з посади фактичної керівниці уряду. На багатьох плакатах були написи з вимогою звільнити політикиню, котра є лауреаткою Нобелівської премії миру. Це - вже восьмий день протестів проти перевороту в М'янмі.

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Так само в Янгоні демонстранти зібралися біля посольства США, щоб підтримати жорстку позицію Вашингтона проти ініціаторів перевороту, повідомляє портал новин Frontier Myanmar, на який посилається агенція новин dpa. Раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження санкцій проти лідерів військового перевороту, і пов'язаних з ними компаній.

Натомість демонстранти, котрі зібралися поблизу китайського і російського посольств звинуватили Москву і Пекін у підтримці путчу військових. Мітинги проходили і в інших містах країни, у тому числі в розташованому на півночі великому місті Мандалай.

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Нагадаємо, в ніч на 1 лютого військові знову захопили владу в М'янмі, взявши під варту лідерку країни Аун Сан Су Чжі і десятки інших політиків. Вони запровадили на рік надзвичайний стан і призначили новий кабінет міністрів. Крім того, армія офіційно заявила про фальсифікації на проведених у листопаді 2020 року виборів, на яких явно перемогла партія "Національна ліга за демократію" Су Чжі.

Згодом у країні розпочалися протести проти перевороту, на які військові жорстко реагували. За даними місцевих ЗМІ, правоохоронні органи країни відкривають кримінальні справи проти деяких учасників протестів за критичні повідомлення у соцмережах. Їх звинувачують у тому, що їхні дописи на цих інтернет-платформах є "загрозою для національної безпеки" країни.

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У М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

Протестувальники вимагають звільнити арештованих військовими політиків. Водночас в країні продовжують блокувати інтернет, але кілька людей таки змогли провести відеотрансляцію протестів у соцмережі Facebook.  

У М'янмі проходять протести після військового перевороту

Протестувальники виступають проти війського перевороту. Акції протесту проходять у Янгоні та очікуються у низці інших міст.  

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