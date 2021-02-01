Рада безпеки ООН закликала звільнити лідерку М'янми

Рада Безпеки ООН у четвер, 4 лютого, погодила спільну резолюцію щодо подій у М'янмі, у якій заявила про "глибоке занепокоєння" і закликала звільнити лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі та інших осіб, затриманих військовими внаслідок перевороту.

У початковому тексті резолюції авторства Великобританії містилися положення з засудженням перевороту, але згодом формулювання були пом'якшені, щоб заручитися підтримкою Китаю та Росії, які традиційно виступають проти будь-яких жорстких дій на адресу М'янми, зазначає агенція Reuters.

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В узгодженій резолюції Радбезу наголошується на "необхідності підтримки демократичних інститутів і процесів, утриманні від насильства і повній повазі прав людини, основних свобод і верховенства права".

Представник Китаю в ООН заявив про сподівання Пекіна, що ключові ідеї, які містяться в заяві Радбезу, "будуть почуті всіма сторонами і приведуть до позитивного результату".

"Як дружній сусід М'янми Китай сподівається, що всі сторони в М'янмі поставлять на перше місце сподівання та інтереси народу, належним чином врегулюють розбіжності шляхом діалогу в конституційних і правових рамках і забезпечать політичну і соціальну стабільність", - заявив представник Китаю.

Військовий заколот у М'янмі

Як повідомлялося, військові М'янми 1 лютого відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з лідеркою держави Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Світові лідери засуджують військовий переворот

На путч у М'янмі вже відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Ці події означають важкий удар для демократичних реформ у М'янмі", - зазначив він. За словами Гутерріша, партія "Національна ліга за демократію" отримала на виборах "потужний мандат" від народу країни, який прагне "демократії, миру, прав людини та сили права".

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Із схожими заявами в інших країнах. Також переворот у М'янмі засудили міжнародні правозахисні організації, зокрема й Human Rights Watch. Вони вимагають негайного звільнення Аун Сан Су Чжі та інших цивільних політиків країни.