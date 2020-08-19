Військові захопили владу в М'янмі - урядовці під арештом

Військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з фактичною лідеркою держави Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Про це в понеділок, 1 лютого, повідомив контрольований військовими телеканал Myawaddy.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Міну Ауну Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Головнокомандувач збройних сил М'янми генерал Мін Аун Хлайн

Аун Сан Су Чжі затримано

Вулиці столиці Найп'їдо та найбільшого міста М'янми Янгона патрулюють солдати, а телефонний зв'язок та інтернет у країні не працюють. Водночас про збройні сутички досі не повідомлялось.

Серед перших кроків, які були здійснені військовими в ніч на понеділок, - затримання цивільних урядовців на чолі з фактичною лідеркою М'янми, нобелівською лавреаткою Аун Сан Су Чжі, президентом Віном М'їном та іншими високопосадовцями. Арешт Су Чжі підтвердив речник її партії "Національна ліга за демократію". Водночас поки не відомо, чи усі ці політики були ув'язнені, чи вони поки перебувають лише під домашнім арештом.

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Світові лідери засуджують військовий переворот

На путч у М'янмі вже відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Ці події означають важкий удар для демократичних реформ у М'янмі", - зазначив він. За словами Гутерріша, "Національна ліга за демократію" отримала "потужний мандат" від народу країни, який прагне "демократії, миру, прав людини та сили права".

Із схожими заявами вже виступили в США та інших країнах. Також переворот у М'янмі засудили міжнародні правозахисні організації, зокрема й Human Rights Watch. Вони вимагають негайного звільнення Аун Сан Су Чжі та інших цивільних політиків країни.

Лідерка М'янми та нобелівська лавреатка Аун Сан Су Чжі під час голосування на парламентських виборах

Військові говорять про фальсифікацію виборів

Чутки про підготовку військових до перевороту ширилися країною вже декілька днів. Напруження у відносинах цивільної влади та армійського керівництва зросло після парламентських виборів у листопаді, на яких "Національна ліга за демократію" здобула переконливу перемогу. Однак військові відмовлялися визнавати результати та заявляли, що вони були сфальсифіковані, не наводячи при цьому переконливих доказів такого твердження.

У понеділок, 1 лютого, мало відбутися перше засідання нового скликання парламенту М'янми, в якому, згідно з конституцією, чверть депутатських місць в обох палатах зарезервована за військовими. Однак ще минулого тижня представники військового керівництва натякали, що небажання уряду відреагувати на звинувачення військових у фальсифікації виборів може призвести до путчу.