Військові захопили владу в М'янмі - урядовці під арештом

Військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з фактичною лідеркою держави Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Про це в понеділок, 1 лютого, повідомив контрольований військовими телеканал Myawaddy.
Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Міну Ауну Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.
Головнокомандувач збройних сил М'янми генерал Мін Аун Хлайн
Аун Сан Су Чжі затримано
Вулиці столиці Найп'їдо та найбільшого міста М'янми Янгона патрулюють солдати, а телефонний зв'язок та інтернет у країні не працюють. Водночас про збройні сутички досі не повідомлялось.
Серед перших кроків, які були здійснені військовими в ніч на понеділок, - затримання цивільних урядовців на чолі з фактичною лідеркою М'янми, нобелівською лавреаткою Аун Сан Су Чжі, президентом Віном М'їном та іншими високопосадовцями. Арешт Су Чжі підтвердив речник її партії "Національна ліга за демократію". Водночас поки не відомо, чи усі ці політики були ув'язнені, чи вони поки перебувають лише під домашнім арештом.
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Світові лідери засуджують військовий переворот
На путч у М'янмі вже відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Ці події означають важкий удар для демократичних реформ у М'янмі", - зазначив він. За словами Гутерріша, "Національна ліга за демократію" отримала "потужний мандат" від народу країни, який прагне "демократії, миру, прав людини та сили права".
Із схожими заявами вже виступили в США та інших країнах. Також переворот у М'янмі засудили міжнародні правозахисні організації, зокрема й Human Rights Watch. Вони вимагають негайного звільнення Аун Сан Су Чжі та інших цивільних політиків країни.
Лідерка М'янми та нобелівська лавреатка Аун Сан Су Чжі під час голосування на парламентських виборах
Військові говорять про фальсифікацію виборів
Чутки про підготовку військових до перевороту ширилися країною вже декілька днів. Напруження у відносинах цивільної влади та армійського керівництва зросло після парламентських виборів у листопаді, на яких "Національна ліга за демократію" здобула переконливу перемогу. Однак військові відмовлялися визнавати результати та заявляли, що вони були сфальсифіковані, не наводячи при цьому переконливих доказів такого твердження.
У понеділок, 1 лютого, мало відбутися перше засідання нового скликання парламенту М'янми, в якому, згідно з конституцією, чверть депутатських місць в обох палатах зарезервована за військовими. Однак ще минулого тижня представники військового керівництва натякали, що небажання уряду відреагувати на звинувачення військових у фальсифікації виборів може призвести до путчу.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Їх жене відчай
Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Перешкоди на шляху
На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Оманливі спокійні водойми
Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
В очікуванні
Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Невизначене майбутнє
Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
У тісноті й без даху над головою
Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Випалена земля
Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі
Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Настанови Папи
27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.
Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед