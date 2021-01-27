Байден вимагає від військових М'янми віддати владу і погрожує санкціями

Президент США Джо Байден погрожує запровадити санкції щодо М'янми після державного перевороту, в результаті якого військові заарештували цивільних лідерів уряду країни.

"Захоплення влади в М'янмі військовими, затримання Аунг Сан Су Чжі (фактична лідерка країни. - Ред.) та інших чиновників, а також оголошення надзвичайного стану в країні є прямим нападом на прагнення країни перейти до демократії і верховенства права", - йдеться в заяві президента США, оприлюдненій у понеділок, 1 лютого.

"В умовах демократії сила ніколи не має прагнути до того, щоб придушити волю народу або спробувати стерти результати результати виборів, які заслуговують на довіру", - заявив Байден.

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Він нагадав, що раніше США скасували санкції щодо М'янми, але готові знову без вагань відновити їх, якщо країна зійде зі свого шляху до демократичних перетворень, передає агентство AP.

Президент США також закликав "міжнародне співтовариство разом чинити тиск на військових М'янми, щоб вони негайно віддали захоплену владу, звільнили захоплених активістів і представників уряду і не допустили насильства проти цивільного населення".

"Ми будемо працювати з нашими партнерами в регіоні і світі над питанням наданням підтримки з відновлення демократії і законного порядку, а також притягненням до відповідальності тих, хто причетний до підриву демократичного процесу в М'янмі", - наголошується в заяві Байдена.

Військовий заколот у М'янмі

Як повідомлялося раніше, військові М'янми 1 лютого відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з фактичною лідеркою держави Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Світові лідери засуджують військовий переворот

На путч у М'янмі вже відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Ці події означають важкий удар для демократичних реформ у М'янмі", - зазначив він. За словами Гутерріша, партія "Національна ліга за демократію" отримала на виборах "потужний мандат" від народу країни, який прагне "демократії, миру, прав людини та сили права".

Із схожими заявами в інших країнах. Також переворот у М'янмі засудили міжнародні правозахисні організації, зокрема й Human Rights Watch. Вони вимагають негайного звільнення Аун Сан Су Чжі та інших цивільних політиків країни.