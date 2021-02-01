 У М′янмі проходять протести після військового перевороту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2021

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Новини

У М'янмі проходять протести після військового перевороту

Протестувальники виступають проти війського перевороту. Акції протесту проходять у Янгоні та очікуються у низці інших міст.

Протестувальники використовують червоний колір, що єсимволом партії арештованої Аун Сан Су Чжі

Протестувальники використовують червоний колір, що є символом партії арештованої Аун Сан Су Чжі

У М'янмі у суботу, 6 лютого, проходять масові протести проти керівництва армії, яке п'ять днів тому здійснило військовий переворот. Близько трьох тисяч людей вийшли на вулиці Янгона, щоб в зяти участь у марші протесту біля університету. Демонстранти кричали "Геть військову диктатуру!" і розмахували червоними прапорами. Червоний у М'янмі - це колір політичної партії "Національна ліга за демократію" (NLD), яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, яка до путчу була фактичною главою уряду. 

"Ми тут, щоб боротися за наступне покоління, звільнити їх від військової диктатури", - сказала одна з демонстранток на мітингу, цитує інформагентство AFP. Демонстранти вимагають звільнити Аун Сан Су Чжі та інших представників Національної ліги за демократію, які нині перебувають під вартою. Пізніше цього дня очікуються наступні мітинги. Повідомляється, що велика кількість спецпризначенців перекрила сусідні дороги навколо університету.

Силовики у Янгоні

Силовики у Янгоні

Напередодні у країні вже були акції протесту, але в них брало участь значно менше людей. Близько 200 студентів та викладачів університетів вийшли на вулиці в Янгоні. Також були акції протесту в деяких інших містах. Як повідомляє агентство Reuters, хунта у М'янмі намагається блокувати соціальні мережі, щоб ускладнити комунікацію. За даними ЗМІ, блокується мобільний інтернет, соціальні мережі Facebook і Twitter, а також Іnstagram.

Нагадаємо, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

У свою чергу, прем'єрка Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

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