 У М′янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

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Новини

У М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

Протестувальники вимагають звільнити арештованих військовими політиків. Водночас в країні продовжують блокувати інтернет, але кілька людей таки змогли провести відеотрансляцію протестів у соцмережі Facebook.

Протестувальники проти військового перевороту на вулицях міста Янгон

Протестувальники проти військового перевороту на вулицях міста Янгон

Десятки тисяч людей протестували у містах М'янми у неділю, 7 лютого. У найбільшому місті країни Янгоні на вулиці другий день поспіль вийшли десятки тисяч людей.

Протестувальники скандували: "Ми не хочемо військової диктатури! Ми хочемо демократії!". Чимало з них були одягнуті у червоні сорочки і розмахували червоними прапорами політичної партії "Національна ліга за демократію" (NLD),  яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, яка до путчу була фактичною главою уряду.

Учасники протесту також несли фотографії Аун Сан Су Чжі, їм сигналили автівки, які проїжджали повз.

Протестувальники вимагають звільнити арештовану військовими Аун Сан Су Чжі

Протестувальники вимагають звільнити арештовану військовими Аун Сан Су Чжі

Протести у неділю були масштабнішими у порівнянні з акціями напередодні. Вони проходять на тлі блокування військовими доступу до інтернету. Утім, декільком людям таки вдалося опублікувати фотографії і провести відеотрансляцію протестів у соцмережі Facebook, пише агентство Reuters.

Нагадаємо, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

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