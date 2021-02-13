 ООН застерігає М′янму від переслідування демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Новини

ООН застерігає М'янму від переслідування демонстрантів

ООН застерігає військову владу М'янми від переслідування демонстрантів та погрожує їй "серйозними наслідками".

Акція протесту в Янгоні

Акція протесту в Янгоні

ООН попередила військову владу М'янми, що на неї чекають "серйозні наслідки" у разі подальшого жорсткого переслідування протестувальників. Світ спостерігає за ситуацією в країні, тож "будь-яка форма жорсткої реакції ймовірно матиме серйозні наслідки", повідомили в ООН, коментуючи зустріч у понеділок, 15 лютого, спецпредставниці організації Крістін Шрейнер з одним з лідерів військової хунти.

ООН наполягає на тому, що в М'янмі мають ставитися з повагою до права на мирні зібрання, а демонстранти не повинні побоюватися покарання за свої дії.

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У свою чергу, армія країни поінформувала, що її представник повідомив ООН про плани військового уряду та про "справжню ситуацію в М'янмі". На думку військових, протестувальники шкодять стабільності та залякують населення.

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Нагадаємо, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави. У світі засудили військовий переворот.

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