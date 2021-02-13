 Захід закликає військових у М′янмі уникати насильства проти демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Новини

Захід закликає військових у М'янмі уникати насильства проти демонстрантів

У М'янмі тривають масові протести проти військового перевороту. В країні вимкнуто інтернет. Тим часом посли низки країн Заходу закликали хунту утриматися від насильства щодо мітингарів.

Переворот у М'янмі

Колона військових у М'янмі після перевороту

Посли низки західних країн, у тому числі Німеччини, Франції, Нідерландів, Великобританії, Італії та США звернулися в неділю, 14 лютого, до військової хунти М'янми з закликом утриматися від насильства щодо мітингарів, які виступають проти військового перевороту та повалення "легітимного уряду".

У своїй спільній заяві диппредставники західних країн також різко засудили арешти багатьох політиків та активістів у М'янмі, а також блокування доступу до інтернету та інших комунікаційних платформ. "Ми підтримуємо народ М'янми в його прагненні до демократії, свободи, миру та добробуту", - йдеться в спільній заяві дипломатів.

Раніше цього дня багато спостерігачів повідомляли про цілковиту блокаду доступу до інтернету в усіх регіонах країни.

У Янгон увійшли танки

Тим часом у найбільше місто М'янми Янгон ввечері того ж дня було введено велику кількість танків, передає агентство dpa з посиланням на очевидців і на опубліковані в соцмережах кадри.

На півночі країни силовики застосували проти демонстрантів водомети. Повідомляється також про обстріли силовиками мітингарів. Поки що невідомо, якими саме кулями було обстріляно демонстрантів, чи гумовими, чи бойовими, передає інформагенція Reuters.

Нагадаємо, в ніч на 1 лютого військові знову захопили владу в М'янмі, взявши під варту лідерку країни Аун Сан Су Чжі і десятки інших політиків. Вони запровадили на рік надзвичайний стан і призначили новий кабінет міністрів. Крім того, армія заявила про фальсифікації на проведених у листопаді 2020 року виборів, на яких перемогла партія "Національна ліга за демократію" Су Чжі.

Згодом у країні розпочалися протести проти перевороту, на які військові жорстко реагували. Місцеві ЗМІ повідомляли, що правоохоронні органи країни відкривають кримінальні справи проти деяких учасників протестів за критичні повідомлення у соцмережах. Їх звинувачують у тому, що їхні дописи на цих інтернет-платформах є "загрозою для національної безпеки" країни.

DW.COM

У М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

Протестувальники вимагають звільнити арештованих військовими політиків. Водночас в країні продовжують блокувати інтернет, але кілька людей таки змогли провести відеотрансляцію протестів у соцмережі Facebook.  

США запроваджують санкції проти лідерів військового перевороту в М'янмі

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