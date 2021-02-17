У М'янмі після вбивств демонстрантів люди знову вийшли на акції протесту

У М'янмі у неділю, 21 лютого, тисячі людей, які виступають проти військового перевороту, знову вийшли на акції протесту на вулицях двох найбільших міст країни. Так, повідомляється про декілька тисяч протестувальників, які зібралися у двох місцях найбільшого міста країни Янгона, а сотні активістів провели мирну акцію протесту у другому за розміром місті М'янми Мандалай. Про окремі акції повідомляється й з інших населених пунктів, інформує агентство Reuters.

Протестувальників при цьому не зупинила навіть загибель кількох учасників акцій від куль силовиків у порту міста Мандалай напередодні. Серед загиблих, за словами місцевих лікарів, був щонайменше один неповнолітній, якому поцілили в голову. Також, щонайменше п'ять осіб поранено гумовими кулями, повідомляє агентство. Загалом унаслідок стрілянини з боку сил безпеки поранень дістали близько 30 людей.

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Військові не можуть зупинити протести

Після військового перевороту у М'янмі на початку лютого країну охопила хвиля протестів проти дій армійського керівництва, зокрема ув'язнення політичних опонентів путчистів. При цьому стримати хвилю масових акцій не виходить ані за допомогою обіцянок провести нові вибори, ані за допомогою арештів та погроз щодо активістів.

Попри це у військовому керівництві виправдовують свої дії тим, що вони, мовляв, відповідають конституції та підтримуються більшістю громадян країни. Протестувальників, при цьому, путчисти звинувачують у підбурюванні до насильства.

Протестувальники із плакатами зарештованих військовими цивільних лідерів М'янми

Водночас, на відміну від попередніх виступів опозиції проти військових, які майже пів сторіччя правили М'янмою до 2011 року, цього разу акції протесту здебільшого мають мирний характер. Втім, сутички між правоохоронцями і протестувальниками вже не вперше призводять до фатальних наслідків. Першою жертвою насильства з боку силовиків ще 9 лютого стала одна із активісток у столиці країни Найп'їдо.

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Опозиція у М'янмі під арештом

Військові відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з нобелівською лавреаткою Аун Сан Су Чжі 1 лютого. Вони оголосили надзвичайний стан строком на один рік та перебрали на себе усю повноту влади у М'янмі на цей час. При цьому найвищі цивільні посадові особи та керівники політичних сил країни, зокрема й Аун Сан Су Чжі, зараз перебувають під арештом. За даними правозахисників, загалом за ґратами з волі путчистів опинилися 569 людей.

Військові пояснюють свої дії заявами про фальсифікацію результатів парламентських виборів, які пройшли у листопаді і на яких впевнено перемогла політична сила Аун Сан Су Чжі. Однак міжнародні спостерігачі тоді визнали вибори такими, що відбулися чесно та прозоро.

Дії військових М'янми вже засудили в ООН та низці країн світу. При цьому США, Великобританія, Канада та Нова Зеландія оголосили про запровадження санкцій проти військових М'янми.