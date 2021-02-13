У М'янмі пройшли наймасовіші протести проти хунти

Тисячі протестувальників, які виступають проти військового перевороту, вийшли на вулиці низки міст М'янми в середу, 16 лютого, на найбільш масові демонстрації з часу захоплення влади в країні хунтою.

Демонстранти зібралися в найбільшому місті країни Янгон. Частина людей застосувала тактику блокування вулиць своїми машинами, щоб зупинити просування військ вулицями міста. Водії зупиняли свої автівки, піднімали капоти і пояснювали свої дії проблемами з двигунами, пише агенція новин АР.

Крім того, акції протесту продовжилися на вулицях інших міст М'янми, зокрема у столиці Найп'їдо. Там тисячі людей рушили широкими бульварами і вимагали звільнити Аун Сан Су Чжі, яка до перевороту очолювала керівництво країни, та президента країни Він М'їна.

У місті Мандалай демонстранти також вийшли на вулиці попри нещодавні напади поліцейських на них. Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція продовжила стріляти у демонстрантів гумовими кулями, внаслідок чого декілька людей були поранені.

Експерти стурбовані, що ці протести можуть призвести до насильства

Спецдоповідач Організації Об'єднаних Націй (ООН) Том Ендрюс тим часом попередив, що повідомлення про введення солдатів до Янгону можуть призвести до загострення ситуації. "У минулому такі пересування військ передували масовим вбивствам, зникненням і затриманням", - зазначив він.

Спеціальна посланниця ООН у М'янмі Крістіне Шранер Бурґенер також висловила подібні занепокоєння. "Ми маємо пам'ятати, що в країні є близько 21 етнічної збройної організації, яка виступає проти цього перевороту. Тож потенціал насильства дуже великий (...) це може призвести до дуже важкої ситуації", - сказала вона у коментарі DW.

Військовий переворот

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.