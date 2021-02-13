У М'янмі від куль силовиків загинуло двоє мітингарів

Щонайменше дві людини загинули внаслідок дій сил безпеки під час протестів проти військової хунти в М'янмі. У суботу, 20 лютого, акція протесту проти захоплення влади військовою хунтою відбулася в порту міста Мандалай, що є другим за кількістю населення містом країни.

На придушення демонстрації в цій частині міста було направлено кількасот поліцейських та військових. Протестувальники кричали, щоб поліція пішла, на що силовики відповіли вогнем бойовими набоями та гумовими кулями, повідомляє інформаційне агентство AFP.

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Серед загиблих, за словами місцевих лікарів, неповнолітній, якому поцілили в голову. Також, щонайменше п'ять осіб поранено гумовими кулями, повідомляє агентство. Загалом унаслідок стрілянини з боку сил безпеки поранень дістали близько 30 людей.

ЄС погрожує "відповідними рішеннями"

Насильство силовиків М'янми проти протестувальників засудив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, поширивши відповідну заяву в соцмережі Twitter. За словами головного європейського дипломата, ЄС "різко засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту з боку військових". Крім того, він застеріг, що ЄС ухвалить "відповідні рішення" після консультацій з міністрами закордонних справ Євросоюзу, запланованих на 22 лютого.

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Військовий переворот

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США вже відповіли на переворот санкціями.

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