 У М′янмі від куль силовиків загинуло двоє мітингарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У М'янмі від куль силовиків загинуло двоє мітингарів

В одному з найбільших міст М'янми силовики стріляли по протестувальниках, які виступали проти захоплення влади путчистами. Серед демонстрантів щонайменше двоє загиблих.

Силовики під час розгону демонстрації в М'янмі

Силовики під час розгону демонстрації в місті Мандалай

Щонайменше дві людини загинули внаслідок дій сил безпеки під час протестів проти військової хунти в М'янмі. У суботу, 20 лютого, акція протесту проти захоплення влади військовою хунтою відбулася в порту міста Мандалай, що є другим за кількістю населення містом країни.

На придушення демонстрації в цій частині міста було направлено кількасот поліцейських та військових. Протестувальники кричали, щоб поліція пішла, на що силовики відповіли вогнем бойовими набоями та гумовими кулями, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Читайте також: ООН застерігає М'янму від переслідування демонстрантів

Серед загиблих, за словами місцевих лікарів, неповнолітній, якому поцілили в голову. Також, щонайменше п'ять осіб поранено гумовими кулями, повідомляє агентство. Загалом унаслідок стрілянини з боку сил безпеки поранень дістали близько 30 людей.

ЄС погрожує "відповідними рішеннями"

Насильство силовиків М'янми проти протестувальників засудив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, поширивши відповідну заяву в соцмережі Twitter. За словами головного європейського дипломата, ЄС "різко засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту з боку військових". Крім того, він застеріг, що ЄС ухвалить "відповідні рішення" після консультацій з міністрами закордонних справ Євросоюзу, запланованих на 22 лютого.

Читайте також: Захід закликає військових у М'янмі уникати насильства проти демонстрантів

Військовий переворот

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США вже відповіли на переворот санкціями.

Читайте також:

 Рада безпеки ООН закликала звільнити лідерку М'янми

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Проти демонстрантів у М'янмі застосували водомети і гумові кулі

Силовики почали застосовувати силу проти демонстрантів, вже є перші поранені протестувальники. Попри це люди продовжують виступати проти військового перевороту у М'янмі.  

У М'янмі пройшли наймасовіші протести проти хунти

Демонстранти блокують дороги автівками, щоб зупинити рух військових вулицями міста Янгон. Експерти попереджають, що акції протесту можуть викликати хвилю насильства.  

Також за темою

Myanmar | Protest gegen Militärputsch

У М'янмі тривають протести проти військового перевороту 13.02.2021

У багатьох містах М'янми знову відбулися акції протесту проти військової хунти, що 1 лютого захопила владу. Демонстранти звинуватили Росію та Китай у підтримці військових.

Belarus, Belarusian Students' Association

"Чорний четвер": чим небезпечні для Лукашенка білоруські студенти 17.02.2021

Під час протестів у Білорусі жертвами репресій стали сотні студентів. Шестеро з них - активісти Асоціації білоруських студентів - вже три місяці перебувають під вартою. Яку небезпеку бачить у них влада?

Belarus Minsk | Proteste und Demonstrationen | Festnahmen

У Білорусі лижників звинуватили в проведенні мітингу 14.02.2021

Під Мінськом затримали людей, які каталися на лижах, за звинуваченням у проведенні акції протесту. В Солігорську затримано два десятки осіб, які прогулювалися.

Реклама

Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Усе, що треба знати про вакцину AstraZeneca

Щеплення від COVID-19 в Україні планують розпочати з вакциною AstraZeneca. Але є сумніви у її ефективності щодо мутацій.  

Олена Зеркаль

Зеркаль: Найкраще, якби "Північний потік - 2" зупинили США

Радниця голови "Нафтогазу України" про те, чи є ще шанси зупинити газогін "Північний потік - 2". Інтерв'ю DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  