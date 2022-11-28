Обхід санцій РФ стане злочином ЄС

Відтепер обхід накладених проти Росії санкцій прирівнюватиметься до злочинів ЄС. Відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу, про що повідомляє сайт цього європейського органу. "Сьогодні Рада (ЄС. - Ред.) одностайно ухвалила рішення додати порушення обмежувальних заходів до переліку злочинів ЄС, включених до договору про функціонування ЄС", - ідеться у повідомленні .

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На тлі цього зазначається, що раніше ЄС запровадив низку обмежувальних заходів у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, тож "вкрай важливо, щоб ці заходи були повністю імплементовані". Однак досі держави-члени ЄС по-різному визначали, що є порушенням обмежувальних заходів та які санкції мають застосовуватися у разі такого порушення. "Це може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу цих заходів, що потенційно може дозволити особам, які перебувають під санкціями, надалі отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких спрямовані заходи ЄС. Включення порушення обмежувальних заходів до переліку "злочинів ЄС" є першим з двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня виконання санкцій на всій території ЄС та запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС", - повідомляє сайт Ради ЄС.

Міністр юстиції Чехії Павел Блажек, країна якого зараз головую в Раді ЄС, зазначив, що ЄС запровадив безпрецедентну кількість санкцій проти економіки Росії.

"Щоб досягти успіху, їх реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи", - сказав чеський урядовець.

Після ухвалення цього рішення Європейська Комісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Цей проєкт директиви мають обговорити та ухвалити Рада ЄС та Європейський Парламент.

Вісім пакетів санкції

У відповідь на російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже вісім пакетів санкцій проти РФ. Останній із них містив, зокрема, експортні та імпортні обмеження, заборону на криптогаманці для росіян і низку інших заходів.

Наразі активно розробляється дев'ятий пакет санкції. Як повідомлялось, у ньому мають запровадити глобальну стелю цін на російську нафту.

Доти Євросоюз заборонив імпорт російського золота, посилив контроль за експортом передових технологій і товарів подвійного призначення та запровадив проти Росії жорсткі фінансові санкції, масштабне нафтове ембарго і заборону на імпорт російського вугілля.

Після розширення у переліку санкцій налічується понад 1300 фізичних та юридичних осіб, повідомляли в Брюсселі. Його поповнили люди, які підтримують, сприяють чи отримують вигоду від вторгнення в Україну. Серед них - ставленики російської влади в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, російські громадяни, які організували фіктивні референдуми, високопоставлені чиновники міноборони, які забезпечують російську армію в Україні технікою, беруть участь у вербуванні ще 300 тисяч солдатів, а також люди, які поширюють дезінформацію про війну та переказують кошти на території, окуповані Росією.