Вихід з ринку і санкції: у РФ скорочують рух потягів Siemens

Через санкції та вихід з Росії західних виробників поїздів російська залізниця має неабиякі труднощі. Високошвидкісні "Сапсани" виробництва Siemens за пару років можуть взагалі зникнути з маршрутів.

Російською залізницею курсують дедалі менше потягів виробництва німецької компанії Siemens. Приміром, у грудні припинять рух поїзди "Ласточка" (за класифікацією виробника Siemens - Desiro) між містами Перм та Єкатеринбург. Ще раніше були скасовані рейси іншими маршрутами. Також залізниця відмовилася від плану запустити такі самі поїзди в Алтайському краї. Причина, за даними місцевого видання "Амител", у санкціях ЄС щодо Росії та відході Siemens з російського ринку.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України німецька компанія оголосила спершу про призупинення роботи, а у травні - про те, що залишає російській ринок. Siemens відмовився також від зобов'язань із технічного обслуговування не лише згаданих поїздів Desiro, але й високошвидкісних Velaro, які курсують у Росії під назвою "Сапсан" та з'єднують, приміром, Москву та Санкт-Петербург. Причина - санкції ЄС, запроваджені ще 2015 року на 40 років уперед. "Сапсани" ще влітку припинили рух між Москвою та Нижнім Новгородом.

Siemens не єдина західна компанія, що залишила російський ринок. Так само цього року з Росії пішла іспанська Talgo. Її потяги, що курсували в Росії під назвою "Стриж", уже замінили на одному з маршрутів.

Найбільші проблеми чекають на високошвидкісні "Сапсани"

Але найбільше проблем, схоже, варто очікувати саме із високошвидкісними "Сапсанами". Згідно з публічно доступним регламентом, поїзди цього типу повинні проходити регулярне обслуговування кожні 8000 кілометрів. Найскладніший і найдорожчий ремонт потяги типу Velaro повинні проходити на заводах Siemens у Німеччині, не пізніше ніж після двох з половиною мільйонів кілометрів, тобто приблизно через чотири роки експлуатації. Іншими словами, "Сапсани" навряд чи зможуть ходити російською залізницею після 2026 року. Чотири поїзди із останнього замовлення на 13 "Сапсанів" Siemens поставив до Росії минулого року. Нових постачань не очікується.

Високошвидкісні "Сапсани" виробництва Siemens з'єднують у Росії, зокрема, Москву і Санкт-Петербург Фото: Johannes Glöckner/picture alliance

На відміну від високошвидкісних "Сапсанів", ситуація з Siemens Desiro ("Ласточка"), схоже, не така драматична. Найближчим часом російська залізниця, ймовірно, не відчуватиме дефіцит саме цього типу поїздів. Їхнє виробництво було локалізовано ще в 2014 році у Росії - на підприємстві "Уральские локомотивы" (на головній сторінці компанії досі стоїть посилання на Siemens). Згідно з інвестиційними планами російської залізниці РЖД, на які посилалася раніше газета "Ведомости", цей державний залізничний монополіст розраховує витратити в найближчі три роки близько 67,5 мільярда рублів на закупівлі поїздів цього типу, вироблених у Росії. "Складські запаси, які залишалися, повністю залишилися у нас. На сьогодні ми повною мірою експлуатуємо потяги "Сапсан" та "Ласточка" у тому ж технологічному форматі, як обслуговували за спільного підприємства із Siemens", - цитує "Інтерфакс" у середині жовтня головного інженера РЖД Анатолія Храмцова. Храмцов визнав, що виробництво поїздів, за його словами, "імпортозалежна історія", але пообіцяв, що незабаром з'являться російські аналоги потягів західного зразка

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Тим не менш, санкції ЄС б'ють по РЖД вже сьогодні. Держкомпанія спочатку в липні, а потім нещодавно у листопаді повторно звернулася до Ради Євросоюзу з проханням скасувати запроваджені проти неї санкції. "Експортні ембарго щодо залізничної техніки стали причиною припинення виконання договірних зобов'язань компаніями Siemens і Talgo з постачання та технічного обслуговування потягів "Сапсан", "Ласточка", "Стриж". Тим самим було створено загрозу безпеці перевезень", - йдеться у заяві РЖД. Як причину, через яку санкції мають бути скасовані, РЖД вказує на те, що санкції ЄС спрямовані "на обмеження можливостей компанії виконувати соціально значущі, гуманітарні функції та є дискримінаційними щодо населення РФ". У Раді ЄС на запит DW на час публікації не відповіли.

Призначені для РФ поїзди можуть потрапити до України

Тим часом сам концерн Siemens легко пережив вихід із Росії, початки співпраці з якою сягають аж 1851 року. "Переважна більшість співробітників залишила дочірнє відділення (концерну), ділові відносини завершені", - йдеться у відповіді Siemens на запит DW. Компанії довелося списати близько 600 мільйонів євро збитку в РФ, але вихід з російського ринку не завадив рекордним заробіткам концерну минулого 2022 року.

Siemens уклав кількамільярдну угоду на постачання потягів до Єгипту Фото: Siemens AG/dpa/picture alliance

Siemens оголосив також про рекордний пакет замовлень на 102 мільярди євро, включаючи велику угоду щодо постачання поїздів типу Velaro до Єгипту.

Офіційно Siemens не коментує більше ситуацію в Росії "у зв'язку з припиненням бізнесу", але неофіційно інженери концерну висловили впевненість у тому, що для продовження експлуатації поїздів особливо типу "Сапсан" у Росії місцевим залізничникам не обійтися без "канібалізації", тобто розбору наявних потягів на запчастини для продовження роботи, а також скорочення маршрутів.

Що ж буде з тими дев'ятьма "Сапсанами", що залишилися і які Siemens повинен був відправити на російський ринок в рамках замовлення на 1,1 мільярда євро? "П'ять поїздів ми доробимо до кінця і поставимо на склад, виробництво ще чотирьох припинили", - пояснив раніше газеті FAZ представник концерну. У німецькому концерні не виключили, що ці поїзди в майбутньому вирушать до України, де та сама ширина колії, що й у РФ, - як один з елементів післявоєнної відбудови країни.