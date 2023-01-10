Естонія готова першою в ЄС передати Києву російські активи

Для передачі Україні заморожених російських активів Таллінн уже створює юридичний механізм. У Німеччині також думають про це, але не хочуть одноосібних кроків.

Естонія планує до кінця січня створити законодавчу базу, яка дозволить їй передати Україні російські активи, заморожені в країні. Про це повідомив офіційний представник естонського міністерства закордонних справ Міхкель Тамм 9 січня.

Таким чином Естонія може стати першою державою Європейського Союзу, яка передасть Києву заморожені в країні російські активи. За оцінкою Таллінна, їхня загальна вартість становить 20 мільйонів євро, пише Bloomberg.

Дискусія про арешт російських активів у Німеччині

3 січня видання повідомляло, що в уряді Німеччини наразі немає єдиної позиції щодо арешту заморожених у країні активів росіян. Представники Зелених, у тому числі міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), наполягають, щоби, принаймні, частина російських активів була спрямована на відновлення України.

Загалом влада Німеччини не заперечує можливості таких дій, однак прагне утриматись від одноосібних кроків і чекає на консолідовану позицію ЄС. У цій країні заморозили активи росіян вартістю близько п'яти мільярдів євро.

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Скільки може отримати Україна

У вересні 2022 року, до початку атак РФ на енергетичну інфраструктуру, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Київ хоче отримати від Москви щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за розв'язану повномасштабну війну. Ця сума відповідає розміру заморожених коштів Центрального банку РФ. Україна вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських державних компаній та конфіскованого майна російських олігархів.

Наприкінці листопада президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Росія має заплатити фінансово за руйнування в Україні. На той момент розмір збитків оцінювався в понад 600 мільярдів євро. Фон дер Ляєн зазначила, що для компенсації можуть бути використані в тому числі заморожені активи Центробанку РФ і олігархів.

Офіційно в ЄС кажуть, що окрім згаданих 300 мільярдів доларів, на території країн-членів також заморожені 19 мільярдів євро російських олігархів. За даними ЗМІ, станом на середину листопада ЄС заморозив російські активи на близько 68 мільярдів євро, з яких обсяг державних резервів Росії оцінюється в 33,8 мільярда євро. Дискусії про механізми вилучення заморожених коштів тривають.

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