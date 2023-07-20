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Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
32 хв. тому

Російський бізнесмен Олег Тіньков просив МЗС Великобританії зняти з нього санкції. В його підтримку виступив британський мільярдер Річард Бренсон.

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Олега Тінькова вилучили з британського санкційного списку
Олега Тінькова вилучили з британського санкційного спискуФото: picture alliance / Sergei Bobylev/TASS/dpa

Великобританія зняла санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова. Як повідомляється на сайті британського уряду в четвер, 20 липня, з оновленого санкційного списку ім'я Тінькова вилучили.

Причина зняття санкцій в документі не вказується. Створений ним "Тінькофф банк", який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну був проданий структурам мільярдера Володимира Потаніна, як і раніше, перебуває під санкціями.

Тіньков засудив війну

Санкції на Тінькова наклали в березні 2022 року після вторгнення РФ в Україну. Бізнесмен неодноразово висловлювався проти війни.

У травні він опублікував допис, у якому попрощався з Росією, де за його словами, у нього "не залишилося нічого". У жовтні Тіньков заявив, що відмовився від громадянства РФ, оскільки не бажає "асоціюватися з путінським фашизмом".

Зняти санкції просили Бренсон і Ходорковський

Тіньков звертався до міністерства закордонних справ (МЗС) Великобританії з проханням зняти з нього санкції. Як писало агентство Bloomberg, він мотивував тим, що його вилучення з санкційного списку "стало б сигналом про те, що західні санкції спрямовані не проти всіх росіян, а тільки проти тих, хто підтримує (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна та його вторгнення".

З проханням зняти санкції з Тінькова до уряду в Лондоні зверталися також британський мільярдер і засновник Virgin Group Річард Бренсон, а також російський опозиційний політик Михайло Ходорковський.

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Зняття санкцій домагається союзник Абрамовича

Як повідомляє міжнародне агентство Reuters, 20 липня з вимогою зняття санкцій проти себе до Високого суду Лондона звернувся Євген Швидлер - російський мільярдер, союзник колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича.

Лондон запровадив проти нього санкції в березні 2022 року та конфіскував два його приватні літаки. Він наполягає, що накладення санкцій лише "за дружбу" з Абрамовичем - незаконне. Захист Швидлера стверджує, що той не має зв'язків з Путіним і не був у Росії з 2007 року. Зараз він має громадянство Великобританії та США.

Британія ввела нові санкції проти ПВК "Вагнер"

Тим часом 20 липня Великобританія запровадила санкції проти ще вісьмох осіб і п'яти компаній, пов'язаних з діяльністю російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" в Африці.

Під обмеження, серед інших, підпали Іван Маслов, який у документі називається керівником "вагнерівців" у Малі, радник президента Центральноафриканської республіки та очільник бойовиків у країні Віталій Перфільєв. Серед компаній санкцій зазнали "М-Інвест", Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services і Alsolag Mining Co Ltd.

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