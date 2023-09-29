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ПолітикаЛитва

Литва зобов'язала авто з РФ покинути ЄС протягом пів року

Олександра Іванова | Олександр Куницький
29 вересня 2023 р.

Російським автомобілям дозволено в'їжджати в Литву лише для транзиту до Калінінградської області і назад, наголошують у литовській митниці.

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Черга на КПП між Литвою та Білорссю
Черга на КПП між Литвою та БілорссюФото: Petras Malukas/AFP

Автомобілі із зареєстрованими в Росії номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, мають покинути цю країну та територію всього Євросоюзу протягом шести місяців з дати в'їзду. Відповідну заяву опублікувала у п'ятницю, 29 вересня, митниця Литви.

Зазначається, що з 11 вересня 2023 року митні органи Литви не впускають у країну транспортні засоби з російськими номерами на підставі введених Євросоюзом обмежень, пов'язаних із виконанням санкцій щодо Росії. Як раніше роз'яснила Єврокомісія, ці обмеження поширюються і на ввезення автомобілів, зареєстрованих в РФ навіть для тимчасового використання.

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Винятки для транзиту до Калінінграда і назад

"Заборона поширюється на ці транспортні засоби, незалежно від громадянства їхнього власника чи водія", - наголошується на сайті литовської митниці. Згідно з її даними, виняток робиться лише для зареєстрованих у РФ автомобілів, на яких громадяни Росії прямують через територію Литви транзитом до Калінінградської області і назад. При цьому необхідно пред'явити транзитний документ FTD. Крім того, транзит не може перевищувати 24 години, а автомобіль обов'язково повинен супроводжувати його власник.

Литовська митниця також застерігає від купівлі або імпорту автомобілів, які "зареєстровані в Росії або мають російське походження". За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.

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