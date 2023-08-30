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ПолітикаНімеччина

Свастика на українських авто: німецький депутат звільнився

Анастасія Шепелева
30 серпня 2023 р.

Депутат міської ради німецького Баден-Бадена від "Альтернативи для Німеччини", який намалював свастику та лайку на автомобілях українців, подав у відставку.

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Українські автомобільні номери
Українські автомобільні номери (символічне фото)Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

Після скандалу зі свастикою на авто з України депутат міської ради від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Мартін Кюне (Martin Kühne) подав у відставку. Про це в середу, 30 серпня, повідомляє Der Spiegel.

Кюне - один з трьох депутатів Баден-Бадена від АдН. Заяву про відставку він подав меру міста Дітмару Шпету (Dietmar Späth) увечері 29 серпня. Його колега по фракції Александер Арпаскі (Alexander Arpaschi) сказав, що Кюне "не робив жодних заяв щодо звинувачень, висунутих проти нього". Сам депутат також відмовився від коментарів.

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На початку тижня прокуратура Баден-Бадена повідомила одному з депутатів про підозру в тому, що він у січні та березні розмалював два автомобілі з українськими номерами нацистською символікою і написав на них великими літерами Fuck UA. За це йому виписали постанову про штраф у розмірі 50-денного окладу, яка ще не набула законної сили. 

Прокуратура не уточнювала ім'я та партію депутата. Втім, місцеві ЗМІ повідомляли, що йдеться про Кюне.

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Мер міста та інші депутатські фракції, а саме "зелені", християнські демократи, "Вільні громадяни Баден-Бадена" та соціал-демократи, засудили цей інцидент і наголосили, що у разі підтвердження обвинувачень, вандал має понести відповідальність.

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