Стікери "Я русский" на машинах у Латвії вилучатиме поліція

У Латвії проросійські стікери на авто розглядатимуть як підтримку агресії РФ проти України. Їх видалятимуть за наказом поліції.

Влада Латвії вважає неприпустимим розміщення "провокаційних написів" російською мовою на автомобілях, зокрема стікерів "Я русский" та "Я русская".

"З огляду на геополітичну ситуацію на даний момент, військові дії Росії проти України, а також загальний контекст, неприпустимими є будь-які прославляння військової агресії. Зокрема, розміщення на транспортних засобах потенційно провокативних написів російською мовою, таких як "Я русский/Я русккая", - повідомила 25 вересня поліція Латвії.

Правоохоронці мають право наказати негайно видалити подібні гасла з авто. "У разі виявлення правопорушення особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у зв'язку з прославлянням військової агресії або воєнних злочинів. Державна поліція також закликає мешканців повідомляти, якщо вони виявлять автомобілі з такими написами, зателефонувавши до поліції", - цитує повідомлення поліції латвійське інформаційне агентство LETA.

Як зазначає видання Delfi, раніше поліція Естонії веліла водіям позбутися аналогічних наклейок, погрожуючи арештом автомобіля та адміністративним штрафом.

Нагадаємо, Латвія разом з Естонією та Литвою заборонила з 13 вересня в'їзд до своїх країн машин з російськими номерними знаками. Країни Балтії пояснили обмеження директивою Європейської Комісії щодо застосування санкцій Європейського Союзу щодо Росії за її війну проти України.

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