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Болгарія приєднається до гарантій безпеки Україні від G7

Аліна Коломієць
3 год. тому

До зобов'язань країн-членів Великої сімки щодо довгострокової підтримки України приєднається Болгарія. Вона стане 16-ю країною, яка підтримала декларацію G7, ухвалену на саміті НАТО.

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Наслідки ракетного удару по Краматорську на Донеччині, 15 серпня 2023 року
Наслідки ракетного удару по Краматорську на Донеччині, 15 серпня 2023 рокуФото: Jose Colon/AA/picture alliance

Уряд Болгарії ухвалив 16 серпня рішення про приєднання країни до декларації держав-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України.

"Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, яка своєю протидією російській агресії робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до спільної декларації країн G7 на підтримку України", - йдеться в повідомленні на сайті болгарського уряду.

До гарантій безпеки Україні від G7 приєдналися 15 країн

Наразі до зобов'язань країн-членів Великої сімки - США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії - приєдналися вже 15 країн: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Латвія, Чехія, Ірландія, Бельгія та Північна Македонія.

Країни G7 узгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною, на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) 12 липня. Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.

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