Болгарія приєднається до гарантій безпеки Україні від G7
Уряд Болгарії ухвалив 16 серпня рішення про приєднання країни до декларації держав-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України.
"Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, яка своєю протидією російській агресії робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до спільної декларації країн G7 на підтримку України", - йдеться в повідомленні на сайті болгарського уряду.
До гарантій безпеки Україні від G7 приєдналися 15 країн
Наразі до зобов'язань країн-членів Великої сімки - США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії - приєдналися вже 15 країн: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Латвія, Чехія, Ірландія, Бельгія та Північна Македонія.
Країни G7 узгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною, на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) 12 липня. Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.
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