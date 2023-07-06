Зеленський обговорить у Софії оборонну підтримку України

У рамках візиту до Софії Зеленський планує обговорити з керівництвом Болгарії оборонну підтримку України, євроатлантичну інтеграцію, гарантії безпеки й формулу миру.

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 6 липня, до столиці Болгарії Софії з першим офіційним візитом до країни, про що повідомив болгарський уряд. Як передає інформагенція dpa, площа перед будівлею уряду та офісом президента в Софії була закрита для руху транспорту з міркувань безпеки.

Раніше сам Зеленський повідомив, що відвідає цього дня столицю Болгарії Софію, де проведе зустрічі з керівництвом цієї європейської країни.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", - поінформував Зеленський у соцмережах.

Про можливий візит Зеленського до Софії на запрошення болгарського уряду раніше повідомляли українські ЗМІ.

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Днями новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев розповів у інтерв'ю українському виданню "Главком", що Софія готова й надалі надавати військову підтримку України.

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Хоч Болгарія лише в грудні 2022 офіціно оголосила перший пакет оборонної підтримки для України, однак згодом виявилося, що саме постачання з Болгарії відігравали вкрай важливу роль у підтримці обороноздатності України перед лицем російської агресії.