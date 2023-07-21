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Болгарія вперше надасть ЗСУ важку техніку - 100 БТР

Тетяна Кирилюк | Віолетта Чайковська
24 хв. тому

Парламент Болгарії вперше погодився передати Україні броньовану техніку - радянського зразка. Проросійські сили назвали рішення "ганебним і зрадницьким".

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Українські військові на БТР біля Вугледара
Українські військові на БТР біля ВугледараФото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Болгарський парламент схвалив у п'ятницю, 21 липня, надання Україні близько 100 бронетранспортерів (БТР). Це вперше Болгарія погодилась надати Збройним силам України (ЗСУ) важку техніку, зауважує агентство AFP.

Болгарський уряд ще у 1980-х роках закупив різні моделі БТР радянського виробництва, але їх так і не використовували. "У Болгарії більше немає потреби в цьому обладнанні, і воно може стати серйозною підтримкою для України в її боротьбі за збереження незалежності та територіальної цілісності після невиправданої та неспровокованої російської агресії", - йдеться у рішенні парламенту.

Його підтримали 148 депутатів, проти проголосували 52. Лідер проросійської партії "Відродження" Костадін Костадінов назвав рішення "зрадницьким і ганебним". Категорично проти виступила також "Болгарська соціалістична партія".

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Один пакет допомоги і непрямі продажі

Доcі Болгарія напряму надала Україні лише один пакет військової допомоги, до якого увійшли переважно каски та бронежилети.

Болгарія, яка є членом Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) має на складах велику кількість радянської зброї та виробляє боєприпаси до неї, але залишається близькою до Москви та має розбіжності щодо військової допомоги Україні.

За даними ЗМІ, колишній уряд Болгарії на чолі з Кирилом Петковим продавав Україні зброю через посередників. Наступні тимчасові уряди, призначені президентом Руменом Радєвим, виступали проти прямих поставок озброєнь Києву.

Міністр оборони нового проєвропейського уряду, який прийшов до влади в червні, Тодор Тагарев заявив, що виступає за зміну цієї політики і початок прямого продажу зброї Україні. За інформацією ЗМІ, країна вже готує нову партію військової допомоги Україні, що включатиме озброєння та боєприпаси.

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Новий посол і візит Зеленського в Софію

У грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив посолкою в Болгарії - Олесю Ілащук, яка не мала дипломатичного досвіду і не працювала на державній службі, натомість нібито працювала "сексологом-консультантом". Це викликало хвилю обурення у громадськості, втім у міністерстві закордонних справ України стали на захист Ілащук і закликали судити про її роботу за результатами.

На початку липня Зеленський відвідав Софію, де говорив з керівництвом країни, зокрема, про військову допомогу. На пресконференції Зеленський посперечався з Радевим щодо цього питання, розкритикувавши його за проросійську позицію. 

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Українські військові на БТР біля Вугледара

Болгарія вперше надасть ЗСУ важку техніку - 100 БТР

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