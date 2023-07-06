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Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО

Олександр Куницький
2 год. тому

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії парламент цієї країни ухвалив декларацію щодо підтримки членства України в НАТО після завершення війни.

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Засідання парламенту Болгарії, 22 червня
Засідання парламенту Болгарії, 22 червняФото: Georgi Paleykov/NurPhoto/picture alliance

Народні збори Болгарії - парламент країни - ухвалили в четвер, 6 липня, декларацію з підтримкою членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) після завершення війни. Відповідне рішення підтримали 157 депутатів, 57 виступили проти.

У документі сказано, що парламент підтримує політику відкритих дверей НАТО, а також очікує, що уряд країни на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні цього року висловить підтримку членству України в НАТО "після відновлення миру на її території", повідомляє Болгарське національне телебачення. Також у декларації міститься заклик союзників використати саміт для окреслення чітких параметрів на шляху до членства України в НАТО.

Зазначається, що парламент Болгарії підтримує початок процесу планування та ухвалення конкретних параметрів і термінів членства України в Північноатлантичному союзі та розширення стратегічних відносин.

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Крім того, парламентарі підтримали українську формулу миру. "Найбільш прямим і бажаним шляхом до відновлення миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі є повний і негайний добровільний вихід Російської Федерації з міжнародно визнаних кордонів суверенних держав", - йдеться в декларації. При цьому Народні збори Болгарії наполягають на продовженні надання політичної, фінансової, гуманітарної, військової, військово-технічної підтримки Україні "до повного відновлення її суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів", йдеться в документі.

Які країни підтримали вступ України до НАТО

Про підтримку членства в НАТО вже заявила низка країн. Зокрема, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Словаччина, Польща, Чехія, Словенія, Чорногорія, Данія, Ісландія, Норвегія, Румунія, Канада та Бельгія.

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Втім, за даними Financial Times, вступ України в умовах війни серйозно не обговорюється союзниками, але зростає кількість прибічників ідеї країн Балтії (Литви, Латвії та Естонії) запропонувати Києву на саміті дорожню карту "політичного шляху" до членства в НАТО. Як писало видання, проти цього виступають три країни. Одна з них - Угорщина.

Нагадаємо, Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того, як 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив анексію чотирьох українських окупованих регіонів.

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