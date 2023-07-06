Україна та Болгарія активізують співпрацю в сфері оборони

Під час візиту до Софії Зеленський заявив, що Україна та Болгарія домовилися активізувати співпрацю в оборонному секторі. Україна, додав він, використовує болгарську військову допомогу винятково для свого захисту.

Україна та Болгарія домовилися значно активізувати співпрацю в оборонному секторі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, на пресконференції з болгарським прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим в Софії.

"Україна та Болгарія домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств та в оборонному секторі загалом", - сказав Зеленський. Зокрема, Україна поділиться всім набутим досвідом під час війни з партнерами, зазначив він. Тим часом від Болгарії Зеленський очікує на "продовження співпраці, яка вже допомогла захистити багато життів". "Обоготворили оборонну допомогу, яку Болгарія надає Україні. Конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету", - зазначив український президент.

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При цьому Зеленський наголосив, що болгарську військову допомогу Україна використовує для захисту, зокрема, цивільного населення. "Це пакет (військової допомоги. - Ред.) - на захист. Це не пакет наступу. Це пакет, щоб батьки могли захистити своїх дітей", - цитує Зеленського агентство "Інтерфакс-Україна". Він зауважив, що українська артилерія не б'є навіть на "територію ворога - Росії, яка заслужила цього після того, що вона зробила".

Відновлення України, енергетика та формула миру

Також Зеленський повідомив, що запросив компанії Болгарії взяти участь у відновленні України, зокрема у відбудові освітньої сфери. Також перед пресконференцією міністри енергетики України та Болгарії підписали меморандум щодо співробітництва в галузі енергетики. "Разом ми здатні дати більше гарантій стабільності і цінової привабливості для споживачів", - наголосив Зеленський.

Крім того, український президент відзначив готовність Болгарії брати участь у реалізації формули миру. "Ми вже почали обговорення на рівні радників і послів країн реалізацію формули з різними нашими партнерами. І дуже важливо, щоб ми почали цю роботу предметно з Болгарією на рівні посла. Але поки що посол Болгарії в Україні ще не призначений. Тому про це я говоритиму з президентом Болгарії", - наголосив Зеленський.

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Болгарія підтримує інтеграцію України в НАТО та ЄС

Своєю чергою Денков заявив, що Росія має піти з території України і "визнати її кордони, а також понести свою відповідальність за злочини, які вона вчинила". За його словами, Болгарія "підтримала всі санкційні пакети проти Росії, незалежно від складнощів для болгарської економіки та чутливості в галузі енергетики".

Також Денков наголосив, що "майбутнє України - в серці європейської безпеки, НАТО та ЄС, а Болгарія і далі надаватиме допомогу Україні для активного включення в ці організації". "Болгарія хоче стійкого і тривалого миру і зробить усе необхідне, щоб наблизити всіх нас до цього", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський прибув до столиці Болгарії Софії 6 липня. Це його перший офіційний візит до цієї країни.