У ЄС активізують підготовку до мирного саміту України

За підсумками першого дня саміту, лідери ЄС заявили про плани активізувати міжнародні контакти для забезпечення максимальної підтримки "формули миру" Києва.

Країни Євросоюзу хочуть надати Україні більше підтримки у плануванні міжнародного мирного саміту щодо запропонованої Києвом "формули миру". Про це, як повідомляє агентство dpa, йдеться у заяві за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС, що відбувся у четвер, 29 червня.

Країни ЄС готові активізувати міжнародні контакти для забезпечення максимально можливої міжнародної підтримки "формули миру", йдеться у заяві лідерів держав Євросоюзу. У цьому контексті згадується і глобальний мирний саміт, який президент України Володимир Зеленський запропонував провести у Швейцарії. Точну дату можливого заходу поки що не визначено.

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Макрон пропонував провести мирний саміт у Парижі

Київ розраховує, що у саміті візьмуть участь якнайбільше країн, які підтримають українську "формулу миру". Вона включає повне виведення російських військ з території України, звільнення всіх військовополонених, трибунал над російськими військовими злочинцями та гарантії безпеки для України.

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У травні видання The Wall Street Journal дізналося, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував Зеленському провести мирний саміт у Парижі. Європейські чиновники та дипломати, за даними WSJ, мають намір залучити до участі в ньому Бразилію, Індію, Китай та Саудівську Аравію. Окрім того, очікується, що саміт відвідають президент США Джо Байден та інші лідери країн НАТО.