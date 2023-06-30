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У ЄС активізують підготовку до мирного саміту України

Олександр Куницький | Даниїл Сотников
4 год. тому

За підсумками першого дня саміту, лідери ЄС заявили про плани активізувати міжнародні контакти для забезпечення максимальної підтримки "формули миру" Києва.

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Володимир Зеленський під час виступу на минулому саміті лідерів ЄС
Володимир Зеленський під час виступу на минулому саміті лідерів ЄСФото: Alastair Grant//AFP/Getty Images

Країни Євросоюзу хочуть надати Україні більше підтримки у плануванні міжнародного мирного саміту щодо запропонованої Києвом "формули миру". Про це, як повідомляє агентство dpa, йдеться у заяві за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС, що відбувся у четвер, 29 червня.

Країни ЄС готові активізувати міжнародні контакти для забезпечення максимально можливої міжнародної підтримки "формули миру", йдеться у заяві лідерів держав Євросоюзу. У цьому контексті згадується і глобальний мирний саміт, який президент України Володимир Зеленський запропонував провести у Швейцарії. Точну дату можливого заходу поки що не визначено.

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Макрон пропонував провести мирний саміт у Парижі

Київ розраховує, що у саміті візьмуть участь якнайбільше країн, які підтримають українську "формулу миру". Вона включає повне виведення російських військ з території України, звільнення всіх військовополонених, трибунал над російськими військовими злочинцями та гарантії безпеки для України.

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У травні видання The Wall Street Journal дізналося, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував Зеленському провести мирний саміт у Парижі. Європейські чиновники та дипломати, за даними WSJ, мають намір залучити до участі в ньому Бразилію, Індію, Китай та Саудівську Аравію. Окрім того, очікується, що саміт відвідають президент США Джо Байден та інші лідери країн НАТО.

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