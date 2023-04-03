Німеччина планує розширити співпрацю з Україною в енергетиці

Серед основних пріоритетів розвитку енергетики України в ФРН називають децентралізацію та декарбонізацію. В енергетичну стратегію України до 2050 року також закладають ці цілі.

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) під час візиту до України у понеділок, 3 квітня, заявив, що має намір дати новий імпульс німецько-українському енергетичному партнерству. В рамках візиту він, зокрема, оглянув підстанцію Національної енергетичної компанії "Укренерго", яка забезпечує енергією один із найгустонаселеніших районів України.

За словами міністра, стратегічними цілями розвитку української енергосистеми має стати її розширення та децентралізація. Також він зауважив, що у перспективі мова має йти і про декарбонізацію енергетики, тобто про скорочення викидів вуглекислого та інших парникових газів, що прямо пов'язано з відмовою від викопного палива.

Тим самим можна вирішити одразу два завдання - як проблему безпеки, відмовившись від залежності від традиційного палива, так і створення перспективної енергетичної системи. Україна, за його словами, може стати експортером енергії до Європи.

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Цілі України співпадають

Озвучені Габеком напрями співпадають з цілями, які міністерство енергетики закладає у енергетичну стратегію України до 2050 року. Засадничі положення цього документу, серед іншого, передбачають "розвиток інноваційної та децентралізованої енергосистеми".

Також серед цілей: досягнення "максимального рівня" кліматичної нейтральності, максимальне скорочення використання вугілля, інтеграція з ринками Європейського Союзу, забезпечення енергетичного сектору власними ресурсами, розвиток альтернативних джерел енергії, нових продуктів та інноваційних рішень в енергетичному секторі.

В міністерстві вказували, що стратегія базується в тому числі на міжнародних зобов’язаннях України, зокрема в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Паризької кліматичної угоди.

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Відновлення та модернізація української енергосистеми

Німеччина та Україна у 2020 році підписали угоду про партнерство у сфері енергетики, яка спрямована на перехід до більш сприятливих для клімату форм виробництва енергії. Пріоритетними напрямками стали підвищення енергоефективності в будівлях та об'єктах промисловості, модернізація електроенергетичного сектора, розширення використання відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів СО2.

З моменту нападу Росії на Україну в лютому минулого року основна увага приділялася екстреній допомозі щодо ремонту та відновлення електромереж, зруйнованих внаслідок російських ударів.

За даними Федерального міністерства економіки Німеччини, нині цей аспект взаємодії має бути посилено ще більше. При цьому йдеться також про середньострокову та довгострокову реконструкцію української енергетичної системи, щоб зробити її більш безпечною та вуглецево-нейтральною.

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