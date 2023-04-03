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Габек на вокзалі в Києві
Габек на вокзалі в КиєвіФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до Києва

Анастасія Шепелева
2 год. тому

В Україну з неанонсованим візитом, вперше від початку повномасштабної війни Росії, приїхав віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек - у супроводі невеликої делегації представників бізнесу.

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Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) вранці в понеділок, 3 квітня, прибув до Києва з неанонсованим візитом у супроводі невеликої делегації представників бізнесу, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

За даними агенції, поїздка зосереджена на питаннях співпраці України й ФРН в енергетичному секторі та відновлення.

Як заявив Габек, мета візиту - "дати Україні надію" на те, що країна буде відбудована після війни. Він додав, що "інвестиційні рішення вже ухвалені або мають бути ухвалені".

Серед представників бізнесу, які супроводжують Габека, є президент Федерації німецької промисловості (BDI) Зігфрід Руссвурм (Siegfried Russwurm). Він описав цю поїздку як "сигнал українцям, що німецька промисловість також з ними".

Це перший візит віцеканцлера Німеччини в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до Києва

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