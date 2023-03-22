Світовий банк: На відбудову України треба понад $400 млрд

Аналітики Світового банку переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків, розпочатої Росією повномасштабної війни.

Проведення повоєнної відбудови та відновлення України обійдеться в суму не менше 411 мільярдів доларів. Такі оцінки оприлюднив у середу, 22 березня, Світовий банк.

Крім того, згідно з оцінкою, зробленою спільно урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй, Києву також знадобиться "14 мільярдів доларів на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відбудову в 2023 році", цитує інформаційна агенція AFP.

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У Світовому банку підрахували, що в поточному році для повноцінного покриття цих потреб додатково знадобиться 11 мільярдів доларів на додачу до тих видатків, які уряд України вже запланував у державному бюджеті на 2023 рік.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошував, що в пріоритеті українського уряду на поточний рік є такі питання як "енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування". Він додав, що частина відновлювальних робіт вже виконана.

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Утім, Шмигаль визнавав, що "обсяг збитків і потреб у відбудові наразі не включає дані про втрату інфраструктури, житла та підприємств на окупованих територіях". За його словами, коли Сили оборони звільнять їх, влада почне роботи з відбудови на цих територіях.

Нагадаємо, в презентованому в вересні 2022 року подібному звіті Світового банку загальні витрати на відбудову та відновлення України оцінювалися в розмірі 349 мільярдів доларів. Утім, автори тодішнього звіту очікували, що ця цифра зросте, оскільки війна триває.

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