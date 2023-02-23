  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Роздача гуманітарної допомоги в Бучі
Через повномасштабне вторгнення Росії Україна відкинута на 15 років назад у досягненні цілей щодо скорочення рівня бідностіФото: Fanny Facsar/DW
ЕкономікаУкраїна

Війна відкинула Україну на 15 років у боротьбі з бідністю

Степан Смишляєв
39 хв. тому

Україна відкинута на 15 років назад у досягненні цілей скорочення рівня бідності через напад Росії, кажуть у Світовому банку.

https://p.dw.com/p/4Nsss

Через повномасштабне вторгнення Росії за межею бідності в Україні опинилися на вісім мільйонів людей більше, ніж до початку війни. "Країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - сказав регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому у четвер, 23 лютого.

Водночас він зауважив, що "дивовижна стійкість", яку продемонстрували Україна і українці, значною мірою була обумовлена "складними й успішними реформами в сфері макроекономічного управління та розбудови інститутів", які впроваджувались в країні до війни.

"Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення", - додав банкір.

За словами Банерджі, подальші реформи будуть ключовими до повоєнного зростання.

Читайте також: Рівень бідності в Україні через вторгнення РФ виріс вдесятеро - Світовий банк

Планувати відновлення треба до закінчення війни

Регіональний директор Світового банку зауважив: у 2023 році Україні щомісячно необхідно буде від трьох до чотирьох мільярдів доларів на забезпечення пенсій, зарплат, соціальні виплати, освітні потреби. Додаткових інвестиції потребуватиме ремонт зруйнованої інфраструктури, допомога фермерам та підприємствам у відновленні економічної діяльності.

Читайте також: Країни G7 у 2023 році нададуть Україні 32 мільярда доларів бюджетної підтримки

"Планування заходів із відновлення також потрібно розпочати ще до закінчення війни", - наголосив він. 

Банерджі додав, що з огляду на все активнішу допомогу Україні у відновленні  з боку міжнародних партнерів, зокрема Світового банку необхідно буде забезпечити "подальше покращення" низки процесів, "наприклад, більш широке використання таких систем, як ProZorro".

Читайте також: У США готують для України 10 мільярдів доларів до річниці війни - WP

Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Пропустити розділ Топтема

Топтема

російські танки

Українські військові зафіксували рух колон РФ на півночі

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Фейки

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Суспільство23 год. тому17:37 хв.
Фури на кордоні Білорусі та Польщі

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Політика21 год. тому
Ukraine-Konflikt - Demonstration in Berlin

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

Суспільство22 лютого 2023 р.01:09 хв.
external

Як проходить навчання військових ЗСУ на танках Leopard 2

Як проходить навчання військових ЗСУ на танках Leopard 2

Конфлікти22 лютого 2023 р.01:58 хв.
external

Як модернізувати військову авіацію України?

Як модернізувати військову авіацію України?

Конфлікти21 лютого 2023 р.08:46 хв.
Володимир Путін

На Заході та в Україні розкритикували промову Путіна

На Заході та в Україні розкритикували промову Путіна

Політика21 лютого 2023 р.
На головну сторінку