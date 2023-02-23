Війна відкинула Україну на 15 років у боротьбі з бідністю
Степан Смишляєв
39 хв. тому
Україна відкинута на 15 років назад у досягненні цілей скорочення рівня бідності через напад Росії, кажуть у Світовому банку.
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Через повномасштабне вторгнення Росії за межею бідності в Україні опинилися на вісім мільйонів людей більше, ніж до початку війни. "Країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - сказав регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому у четвер, 23 лютого.
Водночас він зауважив, що "дивовижна стійкість", яку продемонстрували Україна і українці, значною мірою була обумовлена "складними й успішними реформами в сфері макроекономічного управління та розбудови інститутів", які впроваджувались в країні до війни.
"Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення", - додав банкір.
За словами Банерджі, подальші реформи будуть ключовими до повоєнного зростання.
Регіональний директор Світового банку зауважив: у 2023 році Україні щомісячно необхідно буде від трьох до чотирьох мільярдів доларів на забезпечення пенсій, зарплат, соціальні виплати, освітні потреби. Додаткових інвестиції потребуватиме ремонт зруйнованої інфраструктури, допомога фермерам та підприємствам у відновленні економічної діяльності.
"Планування заходів із відновлення також потрібно розпочати ще до закінчення війни", - наголосив він.
Банерджі додав, що з огляду на все активнішу допомогу Україні у відновленні з боку міжнародних партнерів, зокрема Світового банку необхідно буде забезпечити "подальше покращення" низки процесів, "наприклад, більш широке використання таких систем, як ProZorro".