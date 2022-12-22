  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Нерозрізана стрічка зі стодоларових купюр
Країни Великої сімки в 2023 році нададуть Україні бюджетну підтримку у розмірі щонайменше 32 мільярди доларівФото: picture-alliance/AP Images/LM Otero
ЕкономікаУкраїна

Країни G7 у 2023-му нададуть Україні 32 мільярда доларів

Степан Смишляєв
50 хв. тому

В цю суму входять, зокрема, 18 мільярдів євро, які раніше вирішив надати Україні Євросоюз. Більшість коштів Київ отримає у вигляді кредитів, а не грантів.

https://p.dw.com/p/4LL34

Країни Великої сімки (G7) планують в 2023 році надати Україні бюджетну підтримку у розмірі щонайменше 32 мільярди доларів. "Ми як і раніше рішуче налаштовані задовольняти нагальні потреби України у короткостроковому фінансуванні", - йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7 за підсумками їхньої зустрічі у четвер, 22 грудня, пише Reuters.

До зазначеної суми входять в тому числі і 18 мільярдів євро, рішення про виділення яких раніше ухвалив Європейський Союз. Значна частина допомоги, узгодженої до цього часу, має надходити не у вигляді грантів, а у вигляді кредитів, зокрема й кошти від ЄС, зауважує агенція dpa. Водночас президент США Джо Байден пропонує виділити Україні саме гранти на 12,5 мільярда доларів, однак це рішення ще має схвалити Конгрес. 

Читайте також: Україна отримала $2 мільярди грантових коштів від США через СБ

У 2022 році країни G7 виділили Україні 32,7 мільярда доларів бюджетної підтримки, нагадує dpa. Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) наголосив, що підтримка Києва після вторгнення Росіїзалишається пріоритетом Великої сімки. У 2022 році Німеччина головувала в організації, а в 2023 році її замінить Японія.

Читайте також: Київ розраховує на щонайменше 20 мільярдів доларів міжнародної допомоги в 2023

Як європейці на генератори для українців збирають

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Виступ Володимира Зеленського у Конгресі США

Зеленський повернувся до України після поїздки до США

Конфлікти52 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Експрезидент Грузії та український політик Міхеіл Саакашвілі за склом у залі суду в Тбілісі (архівне фото)

Єлизавета Ясько: "У нас є докази, що Саакашвілі отруїли"

Єлизавета Ясько: "У нас є докази, що Саакашвілі отруїли"

Політика7 год. тому
external

Без світла на підтримку України

Без світла на підтримку України

Архітектура3 год. тому00:39 хв.
Пуск ракети з ЗРК Patriot у місті Ханья на острові Крит у Греції, 8 листопада 2017 року

На що здатен ЗРК Patriot, що його США нададуть Україні

На що здатен ЗРК Patriot, що його США нададуть Україні

Конфлікти7 год. тому
Наслідки російської війни в Києві

Скандальний законопроєкт про містобудування: які наслідки?

Скандальний законопроєкт про містобудування: які наслідки?

Політика11 год. тому
Тризуб на верхівці новорічної ялинки в Києві

Свято на тлі війни: ялинки незламності українських міст

Свято на тлі війни: ялинки незламності українських міст

Суспільство21 грудня 2022 р.9 фото
Колишній концтабір Штуттгоф

Останній вирок пособниці нацистів у ФРН? Головне про процес

Останній вирок пособниці нацистів у ФРН? Головне про процес

Історія21 грудня 2022 р.
На головну сторінку