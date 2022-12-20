Україна отримала $2 млрд грантових коштів від США через СБ

Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку. Вони підуть на пенсійні виплати, зарплати працівникам цивільного захисту, а також оплату медпослуг.

До державного бюджету України надійшли грантові кошти обсягом у 2 мільярди доларів з Цільового фонду Світового банку, йдеться у повідомленні міністерства фінансів у вівторок, 20 грудня.

"Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 мільярда доларів. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - зазначається в ньому.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Київ чекає понад 20 мільярдів доларів міжнародної допомоги у 2023 році

За словами першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна, наступного року мінекономіки розраховує отримати не менше 20 мільярдів доларів прямої макрофінансової підтримки державного бюджету України.

Він зазначив, що відомство будувало макропрогноз на 2023 рік зі зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2 відсотка, виходячи з цієї суми, "оскільки, дивлячись на досвід цього року, ми розуміємо, що між публічними обіцянками й фактичними надходженнями іноді є різниця".

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Україні загрожує гіперінфляція

Згідно з прогнозами Світового банку від жовтня, цьогоріч валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротиться на 35 відсотків, а українські урядовці застерігають, що на початку наступного року темпи інфляції можуть сягнути 40 відсотків. Такі темпи зростання цін близькі до того, що серед економістів визначається як "гіперінфляція".

Крім того, через війну в Україні стрімко скоротилися обсяги експорту, податкових надходжень, мільйони людей були змушені виїхали з країни, а російські удари пошкодили критично важливу інфраструктуру, включно з електромережею.

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