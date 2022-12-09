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Міністерство економіки розраховує на отримання Україною 20 мільярдів доларів міжнародної допомоги в 2023 році.Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Київ чекає понад 20 млрд доларів міжнародної допомоги у 2023

Євгенія Наконечна
4 год. тому

Мінекономіки розраховує отримати не менше 20 мільярдів доларів прямої макрофінансової підтримки державного бюджету України в 2023 році. Саме з цієї суми побудований макропрогноз зі зростанням ВВП на 3,2 відсотка.

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Міністерство економіки України розраховує на отримання держаним бюджетом щонайменше 20 мільярдів доларів прямої міжнародної допомоги в 2023 році, повідомив перший заступник міністра Денис Кудін.

За його словами, міністерство будувало макропрогноз на 2023 рік зі зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2 відсотка, виходячи з цієї суми, "оскільки, дивлячись на досвід цього року, ми розуміємо, що між публічними обіцянками й фактичними надходженнями іноді є різниця".

"Макропрогноз мінекономіки, по сценарію, передбачає зростання ВВП на 3,2 відсотка. Він побудований на припущені, що у 2023 календарному році в Україну фактично надійде 20 мільярдів доларів прямої макрофінансової підтримки бюджету", - сказав він під час дискусії Центру економічної стратегії в четвер, 8 грудня.

Іноземна допомога Україні в 2022 перевищить 31 мільярд доларів

У другому півріччі 2022 року міжнародна фінансова підтримка України суттєво розширилася. "Прогнозується, що до кінця року вона перевищить 31 мільярд доларів", - заявив того ж дня голова Національного банку України Андрій Пишний.

Завдяки значній фінансовій допомозі від партнерів, міжнародні резерви України зросли до майже 28 мільярдів доларів. "Такий рівень є вищим за довоєнний. Це посилює спроможність Нацбанку й надалі забезпечувати курсову стабільність", - зазначив він.

Пишний додав, що зараз є попередні домовленості щодо залучення міжнародної допомоги для фінансування дефіциту державного бюджету та відновлення економіки України й у 2023 році: Європейський Союз планує надати 18 мільярдів євро, США - близько 10 мільярдів. "Вдалося досягти прогресу в перемовинах з Міжнародним валютним фондом щодо укладення нової моніторингової програми з залученням ради фонду. Фінальне затвердження цієї програми сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році", - зауважив голова НБУ.

За прогнозами, як раніше робив Нацбанк, за підсумками року інфляція становитиме 30 відсотків. Водночас загальна динаміка інфляції залишається контрольованою, запевнив Пишний.

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