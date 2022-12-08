Іноземна допомога у 2022-му перевищить 31 млрд доларів - НБУ

Завдяки допомозі міжнародні резерви України вже зросли до 28 мільярдів доларів і перевищили довоєнний рівень. Однак у 2023 році країні й надалі буде необхідна допомога для фінансування дефіциту державного бюджету.

У другому півріччі 2022 року міжнародна фінансова підтримка України суттєво розширилася. "Прогнозується, що до кінця року вона перевищить 31 мільярд доларів", - заявив у четвер, 8 грудня, голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє пресслужба НБУ.

Завдяки значній фінансовій допомозі від партнерів, міжнародні резерви України зросли до майже 28 мільярдів доларів. "Такий рівень є вищим за довоєнний. Це посилює спроможність НБУ і надалі забезпечувати курсову стабільність", - зазначив Андрій Пишний.

Він додав, що наразі є попередні домовленості щодо залучення міжнародної допомоги для фінансування дефіциту державного бюджету та відновлення економіки України й в 2023 році: Європейський Союз планує надати 18 мільярдів євро, США - близько 10 мільярдів доларів. "Вдалося досягти прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової моніторингової програми із залученням ради фонду. Фінальне затвердження цієї програми сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році", - зауважив голова НБУ.

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Інфляція в Україні - контрольована

Повномасштабне вторгнення Росії та окупація частини території України призвели до значного зростання інфляції, збільшення витрат бізнесу та дефіциту окремих товарів. Негативно на економічній ситуації відобразилися і масовані ракетні удари РФ по енергетичної інфраструктурі. Вони, серед іншого, ускладнили економічну активність, призвели до скорочення виробництва і спровокували зростання цін на енергоносії через зростання попиту на паливо. За прогнозами, як раніше робив НБУ, за підсумками року інфляція становитиме 30 відсотків.

"Водночас загальна динаміка інфляції залишається контрольованою, а темпи зростання цін - дещо нижчими, ніж прогнозував Національний банк", - наголосив Андрій Пишний.

За його словами, окрім міжнародної фінансової допомоги, такій ситуації також сприяли підвищення облікової ставки до 25 відсотків у червні, фіксація офіційного курсу гривні, заходи регулювання валютного ринку, спільний план НБУ та Кабінету Міністрів "з обмеження емісійного фінансування дефіциту бюджету". Водночас Пишний не уточнив, скільки саме гривні надрукували в 2022 році.

В 2023-му інфляція буде нижчою

Пишний спрогнозував, що завдяки успішним діям Збройних сил України та зниженню безпекових ризиків вдасться налагодити виробництво та логістику на звільнених територіях та розширити можливості морських портів, що сприятиме повільнішому зростанню інфляції в 2023 році.

Він також пообіцяв, що наступного року буде повністю припинене "емісійне фінансування дефіциту бюджету". Водночас, зважаючи на те, що ризики для економіки, пов'язані зі вторгненням Росії, зберігаються, а деякі, зокрема в енергетиці, - зростають, НБУ збереже низку жорстких регуляторних обмежень.

Так, облікова ставка й надалі залишатиметься на встановленому в червні рівні в 25 відсотків, також підвищаться вимоги до обов’язкових резервів банків за поточними рахунками у гривні та в іноземній валюті. Водночас, банкам нададуть можливість покривати до половини загального обсягу резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики.