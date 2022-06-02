НБУ різко підвищив облікову ставку до 25 відсотків

Національний банк України у четвер, 2 червня, повідомив про перше з початку воєнного стану в країні підвищення облікової ставки - з 10 до 20 відсотків річних, що є максимумом з 2015 року. Рішення набуває чинності з 3 червня. Нацбанк пояснив такий крок захистом гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшенням привабливості гривневих активів, зниженням тиску на валютному ринку і стримуванням інфляційних процесів під час війни.

"За відсутності належної винагороди за утримання гривневих активів посилилися загрози доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансовою системою", - повідомив Нацбанк.

Тенденція прискорення інфляції зберігатиметься

Зазначається, що у квітні 2022 року споживча інфляція прискорилася - до 16,4 відсотка у річному вимірі, і продовжила ріст у травні. Інфляційні процеси підживлюють порушені війною виробництва та логістика, а також високі світові ціни на енергоносії, пояснив регулятор. За оцінками НБУ, попри поступове відновлення економіки тенденція прискорення інфляції зберігатиметься в найближчі місяці. "Це загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень в іноземну валюту. Водночас повернення Національного банку до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям", - йдеться у повідомленні.

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НБУ зазначив, що різке підвищення облікової ставки - виправдане, так як незначне її підвищення не мало б значного впливу на фінансово-економічну систему. На думку регулятора, це б сформувало очікування подальших підвищень облікової ставки й відповідно вичікувальну позицію вкладників і незначний інтерес до гривневих активів. "Для пожвавлення інтересу до гривневих активів їх дохідності мають перевищувати очікувані показники інфляції", - зазначив Нацбанк.

Також НБУ звертає увагу на те, що на початку повномасштабної агресії Росії було вирішено утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки. Такий підхід, на думку регулятора, був виправданий в умовах значного психологічного шоку, спричиненого війною.

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