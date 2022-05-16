Єврокомісія пояснила стрімке зростання інфляції в Єврозоні наслідками війни

За даними Єврокомісії, війна в Україні погіршує перспективи економічного зростання в Єврозоні та призводить до масштабного зростання інфляції. У представленому в понеділок, 16 травня, весняному прогнозі на поточний рік брюссельське відомство очікує на зростання ВВП країн Єврогрупи на рівні 2,7 відсотка, а також рівень інфляції в 6,1 відсотка.

Єврокомісар: війна в Україні заважає відновленню економіки в Європі

Ще в лютому, до початку військового вторгнення РФ в Україну, у Брюсселі прогнозували економічне зростання в Єврозоні на рівні 4,0 відсотка та показник інфляції у 3,5 відсотка. Війна в Україні гальмує економічний підйом Європи, заявив єврокомісар з економіки та валютної політики Паоло Джентілоні. За його словами, цей конфлікт призвів до подальшого зростання цін на енергоносії та погіршення проблем із поставками. У зв'язку з цим очікується, що інфляція ще тривалий час залишатиметься на високому рівні.

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На 2023 рік Єврокомісія очікує, що інфляція становитиме 2,7 відсотка. Тобто виконати заявлену Європейським центробанком ціль утримати цей показник на рівні 2,0 відсотка не вдасться.

Інфляція у ФРН вища за середню в Єврозоні

Тим часом рівень інфляції у Німеччині за підсумками поточного року може становити 6,5 відсотка, за підсумками наступного року - 3,1 відсотка, вказується далі у прогнозі. Єврокомісія очікує також, що ВВП ФРН у 2022 році зросте на 1,6 відсотка, у 2023 році - на 2,4 відсотка.

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Ще в лютому в Брюсселі прогнозували економічне зростання у Німеччині на рівні 3,6 відсотка цього року та 2,6 відсотка - наступного.