 НБУ знімає обмеження щодо курсу на продаж іноземної валюти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2022

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Новини

НБУ знімає обмеження щодо курсу на продаж іноземної валюти

З 21 травня Нацбанк України припиняє контроль за курсом продажу іноземної валюти. Відтепер банки зможуть встановлювати будь-який курс.

Доларові купюри

Доларові купюри

Національний банк України з суботи, 21 травня, скасовує обмеження на встановлення курсу для продажу іноземної валюти, повідомляє пресслужба НБУ у п'ятницю, 20 травня. Крім того, скасовуються обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні у разі розрахунку гривневими картками за кордоном.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", - цитує пресслужба заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

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До цього банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10 відсотків від встановленого НБУ. Водночас станом на 20 травня курс долара США за Нацбанком становить 29,25 гривень, євро - 30,76 гривень. 

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч гривень (зі 100 тисяч гривень, як це було досі). А з українських валютних рахунків буде можливість знімати суму еквівалентом не більше 100 тисяч грн на день. Зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків за товари і послуги.

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