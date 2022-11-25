Україна отримала майже 27 мільярдів доларів фіндопомоги

Київ вже отримав 71 відсоток від загальної суми заявленої допомоги від міжнародних партнерів, порахували в міністерстві фінансів України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 26,7 мільярда доларів фінансової підтримки. Це становить 71 відсоток від загальної суми заявленої допомоги, повідомила у п'ятницю, 25 листопада, міністерство фінансів України.

Більшість виділених коштів спрямували на фінансування покриття дефіциту державного бюджету - 25,7 мільярда доларів, і ще мільярд - на відбудову країни.

Про найбільшу підтримку Україні оголосили США та Євросоюз - майже 13 та 11,5 мільярда доларів відповідно. Вашингтон з цього обсягу вже виділив у вигляді грантів майже 8,5 мільярда доларів, а Брюссель - 7,4 мільярда, з яких лише 626 мільйонів надійшло в вигляді грандів.

Серед інших великих донорів український мінфін виділив Міжнародний валютний фонд (МВФ), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Канаду. МВФ виділив усі заявлені кошти - 2,71 мільярда доларів. Відомство зазначає, що ЄІБ - наразі єдиний донор, який надав фінансування на відбудову.

Фінансову підтримку Києву також надали Світовий банк, Німеччина, Великобританія, Японія, Франція, Нідерланди, Італія, Швеція, Данія та ще сім країн.

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Прогнози дефіциту держбюджету на 2023 рік

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними мінфіну та уряду, становить майже п'ять мільярдів доларів.

Обсяг дефіциту на наступний рік, згідно з ухваленим Верховною Радою законом про державний бюджет на 2023 рік, сягне 38 мільярдів доларів. Це 20,6 відсотка ВВП країни. Покрити його уряд планує за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.