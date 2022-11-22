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Міністерка фінансів США Джанет Єллен
Міністерка фінансів США Джанет ЄлленФото: Sonny Tumbelaka/AFP via Getty Images
ПолітикаУкраїна

Україна отримає ще 4,5 мільярда доларів допомоги від США

Роман Губа
2 год. тому

Кошти підуть на зміцнення економічної стабільності та підтримку основних державних послуг в Україні.

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Виплата Вашингтоном 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки Україні почнеться в найближчі тижні, заявила у вівторок, 22 листопада, міністерка фінансів США Джанет Єллен. Виділення цих коштів було схвалено ще у вересні.

"Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, держслужбовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та представникам вразливих груп", - йдеться в заяві Єллен, оприлюдненій на сайті мінфіну США. 

За словами Єллен, ці виплати доведуть загальну суму бюджетної підтримку України до 13 мільярдів доларів США. Американська міністерка також закликала інших донорів збільшити і прискорити надання допомоги Україні.

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Україні загрожує гіперінфляція

Згідно з прогнозами Світового банку від жовтня, цьогоріч валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротиться на 35 відсотків, а українські урядовці застерігають, що на початку наступного року темпи інфляції можуть сягнути 40 відсотків. Такі темпи зростання цін близькі до того, що серед економістів визначається як "гіперінфляція".

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Крім того, через війну в Україні стрімко скоротилися обсяги експорту, податкових надходжень, мільйони людей були змушені виїхали з країни, а російські удари пошкодили критично важливу інфраструктуру, включно з електромережею, зазначає видання.
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