Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік

Цього року бюджет ухвалили найраніше за всю історію незалежності України.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України"на 2023 рік. Як повідомляється на сайті парламенту, відповідне рішення підпримали 295 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як повідомив голова комітету з питань бюджету, народний депутат від "Слуги Народу" Юрій Арістов, головний фінансовий документ країни ухвалений "найбільш завчасно" за всі роки незалежності.

Майже половина видатків - на оборону

Найперший пріоритет бюджету-2023 - "забезпечення перемоги", тому 43 відсотки всіх видатків передбачені на армію та безпеку України, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У порівнянні з поточним роком фінансування сектору безпеки та оборони збільшили вчетверо. Воно складе 1,14 трильйона гривень, що становить 18,2 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зокрема, 564 мільярди гривень планується спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовцям, близько 300 мільярдів - на створення, закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки.

Другим пріоритетом, за словами Шмигаля, буде соціальне забезпечення. "Пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта. Сукупно це більше 30 відсотків видатків бюджету", - написав він у соціальних мережах.

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Дефіцит бюджету та скоригований прогноз зростання ВВП

Дефіцит держбюджету в 2023 році сягне 38 мільярдів доларів. Це 20,6 відсотка ВВП країни. Покрити його уряд планує за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

Прогнозується, що зовнішні запозичення становитимуть максимум 1,44 трильйона гривень. Відповідно, збільшили граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 року - до 6,4 трильйона гривень, що становить 102,3 відсотка прогнозного ВВП (майже 6,28 трильйона гривень).

Передбачається, що після цьогорічного падіння у 2023-му ВВП зросте на 3,2 відсотка (замість 4,6 відсотка, як передбачалося проєкті держбюджету в першому читанні), а інфляція - на 28 відсотків.

В ухвалений на наступний рік бюджет закладені власні доходи 1,3 трильйона гривень, тоді як видатки вдвічі більші - 2,6 трильйона гривень.

Водночас Шмигаль наголосив, що попри війну, не планується підвищувати податки. "Натомість скорочуємо видатки на державний апарат більш ніж на 10 мільярдів гривень", додав він.

Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, курс гривні

Також у бюджеті передбачені 35 мільярдів гривень на створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Крім того, на підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва виділяється 16 мільярдів гривень.

Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати становитимуть 2589 гривень і 6700 гривень відповідно. Водночас передбачено, що уряд може розглянути питання про збільшення видатків для підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати на 2023 рік після припинення воєнного стану.

Середній курс гривні на 2023 рік закладений в держбюджеті на рівні 42,2 гривні за долар. Очікується, що на кінець 2023 року курс зросте до 45,8 гривні.

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