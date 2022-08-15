Сергій Марченко: держбюджет на 2023 рік буде надзвичайно жорстким

У державному бюджеті України на 2023 рік будуть оптимізовані видатки по всім сферам, але все одно залишиться необхідність шукати кошти і звертатися за допомогою до країн-партнерів, щоб профінансувати дефіцит. "Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "РБК-Україна", оприлюдненому в понеділок, 15 серпня.

Через триваючі військові дії також наразі важко розробляти прогнози макропоказників, оскільки залишається багато невизначеності. "Але з іншого боку (бюджет - Ред.) - достатньо простий. Тому що ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і кошти на військову кампанію, на армію. Все", - додав міністр.

Марченко відмовився озвучувати прогнозний курс гривні на 2023 рік, але зазначив, що " там цифри не катастрофічні". Він додав, що питання індексації соціальних виплат вирішуватиметься після узгодження кінцевого варіанту бюджету.

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Україна сподівається на ЄС і МВФ

За словами міністра, Україні, як і раніше, необхідна щомісячна допомога у розмірі п'яти мільярдів доларів для підтримки економіки. Він сподівається, що "закрити" 2022 рік допоможе макрофінансова підтримка Європейського Союзу і нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. "Нам важливий сигнал. І це важливий сигнал не тільки для нас, а й для інших партнерів також", - наголосив він.

Сергій Марченко сподівається, що макрофінансова допомога від ЄС надійде у вересні декількома траншами. Загалом, за його словами, до кінця року Україна розраховує отримати ще 12-16 мільярдів доларів від партнерів.

Не все так погано

За словами міністра, попри війну і значний відтік людей з країни, бізнес порівняно з початковою стадією війни зараз більш гнучкий і адаптується, намагається відновити свої обсяги виробництва, продажі і працювати. "Рівень споживання залишився на досить високому рівні. Незважаючи на те, що багато людей поїхало, все рівно рівень споживання високий", - зазначив він.

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Так само Марченко вважає "не таким критичним" рівень інфляції в 22,2 відсотки. "Тобто це не є інфляція, яка могла бути у країні, яка воює", - наголосив міністр.