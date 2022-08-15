Кабмін вніс до Ради законопроєкт про відновлення акцизів на пальне

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт під реєстраційним номером 7668, яким пропонується встановити акцизи на різні види пального у розмірі 100 євро за 1000 літрів. Документ зареєстрований в парламенті у неділю, 14 серпня.

Акцизи пропонується встановити, зокрема, на різні види бензину, інші нафтопродукти, газойль, скраплений газ, бутан, ізобутан.

Також уряд вніс до парламенту ще один законопроєкт під номером 7669, яким пропонується виключити з закону "Про Державний бюджет на 2022 рік" статтю 38, внесену в березні. Ця стаття передбачає, що кошти державного дорожнього фонду мають першочергово спрямовуватися на потребу сектора оборони і виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії.

В Україні не вистачає грошей на ремонт зруйнованих доріг

У пояснювальній записці до законопроекту міністр інфраструктури Олексій Кубраков зауважує, що через бойові дії в Україні зазнали руйнування близько 24,8 тисячі кілометрів доріг, зруйновано або пошкоджено 311 штучних споруд на дорогах. Але раніше ухвалені рішення, зокрема зміни до держбюджету, практично унеможливлюють "спрямування коштів державного дорожнього фонду (навіть в разі їх надходження в необхідному обсязі) на утримання мережі автомобільних доріг".

В записці до проєкту закону 7668 вказується, що після скасування акцизів на пальне і низки інших податків, дорожній фонд практично перестав наповнюватися, "прогнозний обсяг надходження коштів із джерел, що залишились, становили близько 0,1% від обсягу, передбаченого затвердженим розписом державного бюджету".

За оцінками уряду, після повернення акцизів, держбюджет отримуватиме щонайменше 2 мільярди гривень щомісячно виходячи з теперішніх темпів імпорту.

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Ціни на пальне можуть знову зрости

Акцизи на пальне в Україні були скасовані у березні в рамках комплексу заходів, спрямованих на підтримку бізнесу в умовах військового стану. Тоді також знизили ставку податку на додану вартість для ввезення пального з 20 до 7 відсотків.

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Минулого тижня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев наголошував, що треба бути обережним з рішенням про скасування податкових пільг на паливо, адже це може привести до нового росту цін. "Якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це заплатять не імпортери, а за це заплатить споживач. Бо вони (імпортери) перекладуть це на плечі споживачів, і це також очевидно", - зауважив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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