 Верховна Рада скасувала безмитний імпорт з липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2022

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Новини

Верховна Рада скасувала безмитний імпорт з липня

Депутати підтримали повернення з 1 липня мита та податку на додану вартість на імпорт товарів, зокрема автомобілів.

Фури на митному контролі

Фури на митному контролі (архівне фото)

Верховна Рада України схвалила повернення дії мит та податку на додану вартість (ПДВ) на імпортовані товари, в тому числі автомобілі. Під час проведеного у вівторок, 21 червня, засідання відповідний законопроєкт №7418 за основу та в цілому підтримали 234 голосами за необхідних 226, повідомляється на сайті парламенту.

Цей законопроєкт, внесений Кабінетом міністрів України, містить поправки до Податкового кодексу та інших законів з метою повернення чинності всіх мит і ПДВ на завезені товари, в тому числі автомобілі.

Зокрема, відновлюється оподаткування, скасоване законом у березні, для товарів, що ввозять платники єдиного податку першої-третьої групи. Митне оформлення таких товарів передбачалося за спрощеною процедурою. За підрахунками уряду, лише за цією пільгою бюджет щомісяця втрачає близько трьох мільярдів гривень у вигляді недоотриманого ввізного мита.

Щодо автомобілів, то станом на кінець травня, за даними уряду, в результаті звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 мільярдів гривень. "Ввезено більше 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу", - йдеться у пояснювальній записці до документу. Разом з тим, уряд запропонував звільнити від сплати збору на обов'язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами.

Читайте також: Набуло чинності скасування мит на імпорт усіх українських товарів до ЄС

Перший крок до "митного безвізу"

Крім того, у вівторок законодавці підтримали в першому читанні законопроєкт щодо підготовки законодавства до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та участі у Новій комп'ютеризованій транзитній системі (NCTS). За відповідний проєкт закону №7420 проголосували 269 парламентарів. Якщо його схвалять в цілому, то він наблизить митне законодавство України до норм Європейського Союзу.

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