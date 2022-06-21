Верховна Рада скасувала безмитний імпорт з липня

Верховна Рада України схвалила повернення дії мит та податку на додану вартість (ПДВ) на імпортовані товари, в тому числі автомобілі. Під час проведеного у вівторок, 21 червня, засідання відповідний законопроєкт №7418 за основу та в цілому підтримали 234 голосами за необхідних 226, повідомляється на сайті парламенту.

Цей законопроєкт, внесений Кабінетом міністрів України, містить поправки до Податкового кодексу та інших законів з метою повернення чинності всіх мит і ПДВ на завезені товари, в тому числі автомобілі.

Зокрема, відновлюється оподаткування, скасоване законом у березні, для товарів, що ввозять платники єдиного податку першої-третьої групи. Митне оформлення таких товарів передбачалося за спрощеною процедурою. За підрахунками уряду, лише за цією пільгою бюджет щомісяця втрачає близько трьох мільярдів гривень у вигляді недоотриманого ввізного мита.

Щодо автомобілів, то станом на кінець травня, за даними уряду, в результаті звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 мільярдів гривень. "Ввезено більше 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу", - йдеться у пояснювальній записці до документу. Разом з тим, уряд запропонував звільнити від сплати збору на обов'язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами.

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Перший крок до "митного безвізу"

Крім того, у вівторок законодавці підтримали в першому читанні законопроєкт щодо підготовки законодавства до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та участі у Новій комп'ютеризованій транзитній системі (NCTS). За відповідний проєкт закону №7420 проголосували 269 парламентарів. Якщо його схвалять в цілому, то він наблизить митне законодавство України до норм Європейського Союзу.