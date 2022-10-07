МВФ виділив Україні 1,3 мільярда доларів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що транш Міжнародного валютного фонду буде направлений на підтримку обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також на посилення стійкості економіки.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) підтримала у п'ятницю, 7 жовтня, рішення про виділення Україні 1,3 мільярда доларів.

"Гроші сьогодні підуть в Україну", - написав президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що отриманий транш буде направлений на підтримку обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також на посилення стійкості економіки.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що крім розгляду запиту України на 1,3 мільярда доларів 7 жовтня, представники МВФ планують зустрітися з українськими посадовцями у Відні орієнтовно 17 жовтня та обговорити бюджетні плани України і монетарну політику.

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20 мільярдів доларів Україні від початку війни

За словами Шмигаля, загальне фінансування МВФ від початку війни в Україні складає 2,7 мільярда доларів.

"Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 мільярдів доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року", - написав прем'єр у Telegram.

За його словами, наступного року Україна очікує на нову велику програму МВФ, а також фінансування від Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та інших країн Великої сімки.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, Україна планує залучити наступного року на фінансування дефіциту бюджету 15 мільярдів доларів від МВФ. Усього український уряд збирається залучити майже 17 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця 2022 року та 51,5 мільярда доларів у 2023 році.

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