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Україна попросила в МВФ екстрене фінансування в розмірі 1,3 мільярда доларів.Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

МВФ розгляне надання Україні 1,3 мільярда доларів - Reuters

Степан Смишляєв
9 хв. тому

Керівництво фонду розгляне запит України на екстрене фінансування 7 жовтня, а в другій половині місяця має намір обговорити з представниками української влади бюджетні плани, повідомляє видання з посиланням на джерела.

https://www.dw.com/uk/mvf-rozglane-vidilenna-ukraini-13-milarda-dolariv-reuters/a-63327299

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 7 жовтня розгляне запит України на 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування, повідомляє у вівторок, 4 жовтня, агенція Reuters.

Співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів, зазначили Reuters два джерела, знайомі з питанням.

Водночас, речник МВФ відмовився коментувати це виданню.

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МВФ хоче обговорити бюджетні плани України

Представники МВФ орінтовно 17 жовтня планують зустрітися з українськими посадовцями у Відні і обговорити бюджетні плани України та монетарну політику, повідомило одне з джерел. Цим перемовинам передуватимуть зустрічі на вищому представників Світового банку та МВФ, які заплановані наступного тижня.

Українські чиновники також наполягають на виділенні додаткових не екстрених коштів у рамках повноцінної програми кредитування МВФ, але така програма може з’явитися пізніше, зазначає Reuters.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, в наступному році Україна планує залучити на фінансування дефіциту бюджету 15 мільярдів доларів від МВФ. Всього уряд планує залучити майже 17 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця 2022 року і 51,5 мільярда доларів в 2023 році.

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Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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